Alex Lombardi/Hulu
PEN15, Maya Erskine, Anna Konkle, Sam Zvibleman, creators; Anna Konkle, Sam Zvibleman, Debbie Liebling, Gabe Liedman, Marc Provissiero, Brooke Pobjoy, Andy Samberg, Jorma Taccone, Akiva Schaffer, Becky Sloviter, Shelley Zimmerman, Brin Lukens, Jordan Levin, executive producers (Hulu) (WINNER)
Ramy, Ramy Youssef, Ari Katcher, Ryan Welch, creators; Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Ravi Nandan, Bridget Bedard, Ari Katcher, Ryan Welch, executive producers (Hulu)
Russian Doll, Natasha Lyonne, Leslye Headland, Amy Poehler, creators; Natasha Lyonne, Leslye Headland, Amy Poehler, Dave Becky, Tony Hernandez, Lilly Burns, Allison Silverman, executive producers (Netflix)
Tuca & Bertie, Lisa Hanawalt, creator; Lisa Hanawalt, Raphael Bob-Waksberg, Noel Bright, Steven A. Cohen, Tiffany Haddish, Ali Wong, executive producers (Netflix)
Undone, Kate Purdy, Raphael Bob-Waksberg, creators; Kate Purdy, Raphael Bob-Waksberg, Noel Bright, Steven A. Cohen, Tommy Pallotta, executive producers (Amazon Prime Video)