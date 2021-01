https://www.thegatewaypundit.com/2021/01/list-83-gop-lawmakers-refused-object-rampant-fraud-az-presidential-election/

121 Republican lawmakers voted in agreement with the objection to the fraudulent election in Arizona.

83 Republican voters disagreed that there was significant voter fraud in Arizona in the presidential election.

Here is more information on the vote Wednesday night at 11 PM Eastern.

Every single GOP lawmaker who refused to object to the fraud in this year’s Arizona election should be targeted and primaried out of office in two years.

We have two years to make this happen!

REPRESENTATIVE PARTY STATE VOTE

Amodei Republican Nevada NAY

Armstrong Republican North Dakota NAY

Bacon Republican Nebraska NAY

Balderson Republican Ohio NAY

Barr Republican Kentucky NAY

Bentz Republican Oregon NAY

Buchanan Republican Florida NAY

Buck Republican Colorado NAY

Bucshon Republican Indiana NAY

Chabot Republican Ohio NAY

Cheney Republican Wyoming NAY

Comer Republican Kentucky NAY

Crenshaw Republican Texas NAY

Curtis Republican Utah NAY

Davis, Rodney Republican Illinois NAY

Emmer Republican Minnesota NAY

Feenstra Republican Iowa NAY

Ferguson Republican Georgia NAY

Fitzpatrick Republican Pennsylvania NAY

Fortenberry Republican Nebraska NAY

Foxx Republican North Carolina NAY

Gallagher Republican Wisconsin NAY

Garbarino Republican New York NAY

Gonzales, Tony Republican Texas NAY

Gonzalez (OH) Republican Ohio NAY

Graves (LA) Republican Louisiana NAY

Grothman Republican Wisconsin NAY

Guthrie Republican Kentucky NAY

Herrera Beutler Republican Washington NAY

Hill Republican Arkansas NAY

Hinson Republican Iowa NAY

Hollingsworth Republican Indiana NAY

Huizenga Republican Michigan NAY

Johnson (SD) Republican South Dakota NAY

Joyce (OH) Republican Ohio NAY

Katko Republican New York NAY

Keller Republican Pennsylvania NAY

Kinzinger Republican Illinois NAY

Kustoff Republican Tennessee NAY

LaHood Republican Illinois NAY

Latta Republican Ohio NAY

Mace Republican South Carolina NAY

Massie Republican Kentucky NAY

McCaul Republican Texas NAY

McClintock Republican California NAY

McHenry Republican North Carolina NAY

McKinley Republican West Virginia NAY

Meijer Republican Michigan NAY

Meuser Republican Pennsylvania NAY

Miller-Meeks Republican Iowa NAY

Moolenaar Republican Michigan NAY

Mooney Republican West Virginia NAY

Moore (UT) Republican Utah NAY

Murphy (NC) Republican North Carolina NAY

Newhouse Republican Washington NAY

Owens Republican Utah NAY

Pence Republican Indiana NAY

Reed Republican New York NAY

Rodgers (WA) Republican Washington NAY

Roy Republican Texas NAY

Schweikert Republican Arizona NAY

Scott, Austin Republican Georgia NAY

Simpson Republican Idaho NAY

Smith (NJ) Republican New Jersey NAY

Smucker Republican Pennsylvania NAY

Spartz Republican Indiana NAY

Stauber Republican Minnesota NAY

Stefanik Republican New York NAY

Steil Republican Wisconsin NAY

Stewart Republican Utah NAY

Stivers Republican Ohio NAY

Taylor Republican Texas NAY

Thompson (PA) Republican Pennsylvania NAY

Turner Republican Ohio NAY

Upton Republican Michigan NAY

Van Duyne Republican Texas NAY

Wagner Republican Missouri NAY

Waltz Republican Florida NAY

Wenstrup Republican Ohio NAY

Westerman Republican Arkansas NAY

Wittman Republican Virginia NAY

Womack Republican Arkansas NAY

Young Republican Alaska NAY

