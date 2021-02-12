https://thenationalpulse.com/news/revealed-lincoln-project-donors-include-romneys-bain-capital-ccp-linked-secquioa/
Today, in the interest of public access to information, The National Pulse is publishing a list of some of the Lincoln Project’s largest donors from 2020. The data was obtained from the Federal Election Commission website and is available for browsing by the general public.
The information shows a dedicated group of major donors mostly from the political left or hard-left, destroying claims made by the scandal-embroiled Lincoln Project that their organization somehow represents Trump-disenfranchised Republicans.
The FBI is now investigating allegations related to the conduct of leading founder Jon Weaver, who stands accused of grooming young men.
The list includes Hollywood types, hedge fund managers, alleged fraudsters, and Mitt Romney’s life-long firm, Bain Capital.
The list also includes Michael Moritz, a Partner at the venture capital firm Sequoia, who donated a sizable sum in three donations in May, June, and July of 2020: one worth $50,000 and two worth $25,000.
In an interview with Slush, Mortiz was described as spearheading Sequoia’s expansion into China in the early 2000s spearheaded Sequoia’s expansion into China in the early 2000s.”.
“We obviously can’t make investment decisions regarding a company in China, Singapore, Indonesia from Menlo Park – we need to be close to the market in order to make intelligent judgements. Equally, close proximity is necessary for us to build the sort of relationship with the company that we want. It’s very hard to have long-distance affairs,” he reasoned.
Moritz also described the prospect of collaborating with communist China as “absolutely wonderful”:
Opportunities within China over the next 15-20 years are going to be absolutely wonderful. One of the things people in the West miss about China is approaching the opportunity with an appropriate degree of humility. The capabilities of people in China are tremendous, ambition is massive, devotion is intense. It is truly a fantastic concoction for durable, important companies.”
Moritz pushed a similar sentiment in a controversial Financial Times piece entitled “Silicon Valley would be wise to follow China’s lead.” In addition to praising China’s authoritarian work culture he also posits that “doing business in China is easier than doing business in California.”
Sequoia Capital’s China practice collaborates extensively with the Chinese Communist Party.
Founder Neil Shen has attended high-level Chinese Communist Party meetings while serving as a delegate for either the National People’s Congress or the Chinese People’s Political Consultative Conference.
Given recent reporting into the Lincoln Project, the activities of Jon Weaver, and the cover-up narrative currently being teased out by reporters – donors must be asked questions as to their role in the Lincoln Project, and what they knew along the way.
Here is a list of the top donors:
|Amount
|Contributor
|Employer
|$1,000,000.00
|MANDEL, STEPHEN FRANK JR
|LONE PINE CAPITAL
|$1,000,000.00
|GETTY, GORDON
|SELF-EMPLOYED
|$700,000.00
|MAJORITY FORWARD
|$300,000.00
|SIXTEEN THIRTY FUND
|$250,000.00
|KERELIS, ARTURAS
|FSATC
|$200,000.00
|HARRIS, WILLIAM H.
|ANBRUST
|$200,000.00
|HARRIS, WILLIAM H.
|ANBRUST
|$200,000.00
|HARRIS, WILLIAM H.
|ANBRUST
|$200,000.00
|DO RIGHT, INC
|$195,000.00
|SULLIVAN, PAUL
|NOT EMPLOYED
|$100,000.00
|CLARK, ALFRED
|ABERDEEN INC.
|$100,000.00
|GEFFEN, DAVID
|DAVID GEFFEN COMPANY
|$100,000.00
|CLARK, ALFRED
|ABERDEEN INC.
|$100,000.00
|CLARK, ALFRED
|ABERDEEN INC.
|$100,000.00
|GEFFEN, DAVID
|DAVID GEFFEN COMPANY
|$100,000.00
|GEFFEN, DAVID
|DAVID GEFFEN COMPANY
|$100,000.00
|THORPE, ALLEN
|HELLMAN & FRIEDMAN LLC
|$100,000.00
|KLINGENSTEIN, ANDREW D.
|ESTHER A AND JOSEPH KLINGENSTEIN FUND
|$100,000.00
|BEKENSTEIN, JOSHUA
|BAIN CAPITAL
|$100,000.00
|GEFFEN, DAVID
|DAVID GEFFEN COMPANY
|$100,000.00
|HOSTETTER, AMOS
|PILOT HOUSE ASSOCIATES
|$100,000.00
|JANSMA, SIDNEY J JR
|WOLVERINE GAS AND OIL CORP
|$100,000.00
|CHERNIN, MEGAN
|LA PROMISE FUND
|$100,000.00
|CHOI, LUCIA
|URBAN SCHOOL
|$100,000.00
|GEORGE, AMY
|NOT EMPLOYED
|$100,000.00
|KATZENBERG, JEFFREY
|WNDRCO
|$100,000.00
|LAVINE, JONATHAN
|BAIN CAPITAL
|$100,000.00
|PRITZKER, JOHN A.
|APETURE GROUP LLC
|$100,000.00
|GUND, GRAHAM
|GUND PARTNERSHIP
|$100,000.00
|HARRIS, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$100,000.00
|LEFKOFSKY, LIZ
|LEFKOFSKY FAMILY FOUNDATION
|$100,000.00
|PRITZKER, JENNIFER N.
|TAWANI ENTERPRISES
|$90,000.00
|CLARK, ALFRED
|ABERDEEN INC.
|$50,000.00
|KAEMPFER, JOSEPH JR
|MCARTHURGLEN GROUP
|$50,000.00
|CONWAY, RON
|SV ANGEL VENTURE CAPITAL
|$50,000.00
|GANDHI, SAMEER
|ACCEL
|$50,000.00
|KARSH, MARTHA
|SELF-EMPLOYED
|$50,000.00
|KERN, ARTHUR
|AMERICAN MEDIA
|$50,000.00
|KERN, ARTHUR
|AMERICAN MEDIA
|$50,000.00
|MORITZ, MICHAEL
|SEQUOIA CAPITAL
|$50,000.00
|THORPE, ALLEN
|HELLMAN & FRIEDMAN LLC
|$50,000.00
|THORPE, ALLEN
|HELLMAN & FRIEDMAN LLC
|$50,000.00
|MULLER, PETER
|PDT PARTNERS
|$50,000.00
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$50,000.00
|KAEMPFER, JOSEPH JR
|MCARTHURGLEN GROUP
|$50,000.00
|FAIR SHARE ACTION
|$50,000.00
|KERN, ARTHUR
|NOT EMPLOYED
|$50,000.00
|ABBASZADEH, DEBRA
|SIMPLE WISHES
|$50,000.00
|ABBASZADEH, REZA
|NOT EMPLOYED
|$50,000.00
|GANDHI, SAMEER
|ACCEL
|$50,000.00
|PALM FINANCE CORPORATION
|$50,000.00
|ATKINSON, BROOKE
|NOT EMPLOYED
|$50,000.00
|ATKINSON, DAVID
|NOT EMPLOYED
|$50,000.00
|DAVIS, ANTHONY
|MAI CAPITAL MANAGEMENT
|$50,000.00
|HALLOWELL, JAMES
|NOT EMPLOYED
|$50,000.00
|KELLNER, PETER
|RICHMOND GLOBAL
|$50,000.00
|LAWRENCE, JAMES A
|LAKE HARRIET CAPITAL LLC
|$50,000.00
|LEVINE, JEREMY
|BESSEMER VENTURE PARTNERS
|$50,000.00
|MULLER, PETER
|PDT PARTNERS
|$50,000.00
|RATTNER, STEVEN L.
|WILLETT ADVISORS
|$50,000.00
|SULLIVAN, TOM
|F9 INV
|$50,000.00
|CONNAUGHTON, JOHN
|BAIN CAPITAL
|$40,000.00
|KARSH, MARTHA
|SELF-EMPLOYED
|$37,000.00
|ROTHHOUSE, ROBERT C.
|BENJAMIN F. EDWARDS & CO.
|$35,000.00
|CHEEVER, MARTIN
|FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER
|$30,000.00
|ROSE, ELAINA
|UW
|$30,000.00
|PETRY, JOHN
|SESSA CAPITAL
|$29,500.00
|BRAND, JOEL
|SELF-EMPLOYED
|$29,500.00
|DEUTSCH, KRISTINA
|CRD LLC
|$26,000.00
|AAKER, DAVID
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|KAEMPFER, JOSEPH JR
|MCARTHURGLEN GROUP
|$25,000.00
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$25,000.00
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$25,000.00
|SELDIN, DAVID
|ANZU PARTNERS
|$25,000.00
|SEALE, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|SEALE, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|CHEEVER, MARTIN
|FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER
|$25,000.00
|TAYLOR, DALE
|ABELSON TAYLOR
|$25,000.00
|KAEMPFER, JOSEPH JR
|MCARTHURGLEN GROUP
|$25,000.00
|SELDIN, DAVID
|ANZU PARTNERS
|$25,000.00
|SONNENFELDT, MICHAEL
|SELF-EMPLOYED
|$25,000.00
|MILLER, STEVEN N
|ORIGIN VENTURES
|$25,000.00
|CONWAY, RON
|SV ANGEL VENTURE CAPITAL
|$25,000.00
|CONWAY, RON
|SV ANGEL VENTURE CAPITAL
|$25,000.00
|MORITZ, MICHAEL
|SEQUOIA CAPITAL
|$25,000.00
|MORITZ, MICHAEL
|SEQUOIA CAPITAL
|$25,000.00
|FRUMKIN, JOSEPH
|SULLIVAN & CROMWELL
|$25,000.00
|LEESFIELD, IRA
|LEESFIELD SCOLARO
|$25,000.00
|ROSE, JONATHAN
|JONATHAN ROSE COMPANIES
|$25,000.00
|UNGER, CARYN
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|WEST, BRIAN
|REFINITIV
|$25,000.00
|SEALE, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|KAPLAN, JEFFREY
|TATUM-KAPLAN FINANCIAL GROUP
|$25,000.00
|VRADENBURG, GEORGE
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|WESTPHAL, JEFFREY
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|LEVY, PERSIS
|SELF-EMPLOYED
|$25,000.00
|DINTERSMITH, TED
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|MILLER, STEVEN N
|ORIGIN VENTURES
|$25,000.00
|HANEY, BILL
|DRAGONFLY
|$25,000.00
|JOST, PAUL
|CHANDLER RESIDENTIAL
|$25,000.00
|VAIDYANATHAN, VIJAY
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|THEODORE, ANTHONY J.
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|KHAN, AMED
|PARADIGM
|$25,000.00
|REDLEAF, ANDREW
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|ANDERSON, BARBARA
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|KERN, DEBORAH
|THE GARDEN ROOM INC
|$25,000.00
|MONTGOMERY, EDWIN
|$25,000.00
|ROSE, JONATHAN
|JONATHAN ROSE COMPANIES
|$25,000.00
|SPECTER, SHANIN
|SELF-EMPLOYED
|$25,000.00
|STERN, BRUCE
|SWAT FAME
|$25,000.00
|WESTPHAL, JEFF
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|CRNKOVIC, CEDOMIR
|D.E. SHAW & CO
|$25,000.00
|DE ROTHSCHILD, NATHANIEL
|SELF-EMPLOYED
|$25,000.00
|DUBIN, MICHAEL
|SELF-EMPLOYED
|$25,000.00
|FINDLAY, MARJORIE M.
|CLARK FARM
|$25,000.00
|GOLDMAN, DOUGLAS
|CERTAIN, INC.
|$25,000.00
|GOLDMAN, LISA
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|SCHUSTER, MARK
|WINGATE COMPANIES
|$25,000.00
|THOMAS, R. BLAIR
|EIG PARTNERS
|$25,000.00
|UNGER, CARYN
|NOT EMPLOYED
|$25,000.00
|FAMILY TRUST, CONWAY
|$25,000.00
|GORDON, CHRIS
|BAIN CAPITAL
|$25,000.00
|
GROSSMAN, ROTH, YAFFA, COHEN
|$25,000.00
|SPECTER, HOWARD
|SELF-EMPLOYED
|$20,000.00
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$20,000.00
|SELDIN, DAVID
|ANZU PARTNERS
|$20,000.00
|SELDIN, DAVID
|ANZU PARTNERS
|$20,000.00
|ROTHHOUSE, ROBERT C.
|BENJAMIN F. EDWARDS & CO.
|$20,000.00
|KELLNER, PETER
|RICHMOND GLOBAL
|$20,000.00
|BOYER, PETER
|SELF-EMPLOYED
|$20,000.00
|MARKS, ANDREW
|TQ VENTURES
|$20,000.00
|BOYER, PETER
|SELF-EMPLOYED
|$20,000.00
|MEISELMAN, CARTER
|EFC MANAGEMENT COMPANY
|$20,000.00
|WALTON, CHRISTY
|SELF-EMPLOYED
|$20,000.00
|BARON AND BLUE PLLC
|$20,000.00
|DINTERSMITH, TED R.
|NOT EMPLOYED
|$20,000.00
|FREDERICKS, DAVID N.
|UW MEDICINE
|$20,000.00
|GOLDBERG, EVAN
|ORACLE CORPORATION
|$20,000.00
|GUND, GORDON
|GUND INVESTMENT CORP
|$20,000.00
|ROCKEFELLER, DIANA ROWAN
|NOT EMPLOYED
|$20,000.00
|SHEVELSHOW, SANDRA E.
|NOT EMPLOYED
|$20,000.00
|SNYDER, ANDREW
|CAMBRIDGE INFORMATION GROUP
|$20,000.00
|LADD, TRUDY
|$18,000.00
|TULLMAN, GLEN
|LIVONGO
|$17,000.00
|ROTHHOUSE, ROBERT C.
|BENJAMIN F. EDWARDS & CO.
|$15,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$15,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$15,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$15,000.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$15,000.00
|NEUSTEIN, R.
|NOT EMPLOYED
|$15,000.00
|FRUMKIN, JOSEPH
|SULLIVAN & CROMWELL
|$15,000.00
|SAFRAN, THOMAS
|THOMAS SAFRAN & ASSOCIATES
|$15,000.00
|CECCHI, JAMES
|CARELLA BYENE
|$15,000.00
|WEISS, STEPHEN
|SEEGER WEISS LLP
|$15,000.00
|BIRENBAUM, LARRY
|NOT EMPLOYED
|$15,000.00
|GARLAND, MIKE
|PATTERN ENERGY GROUP
|$15,000.00
|JU, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$15,000.00
|NEUSTEIN, R.
|NOT EMPLOYED
|$15,000.00
|SCHLUTER, BOB
|NOT EMPLOYED
|$15,000.00
|SEEGER, CHRISTOPHER
|SEEGER WEISS LLP
|$12,500.00
|KAPLAN, JEFFREY
|TATUM-KAPLAN FINANCIAL GROUP
|$12,500.00
|TAYLOR, DALE
|ABELSONTAYLOR
|$12,500.00
|DRAPER, BECKY
|NOT EMPLOYED
|$11,000.00
|CHEEVER, MARTIN
|FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER
|$11,000.00
|BROWN, GREG
|BENLEE
|$10,000.00
|CLARK, ALFRED
|ABERDEEN INC.
|$10,000.00
|CONWAY, RON
|SV ANGEL VENTURE CAPITAL
|$10,000.00
|CHEEVER, MARTIN
|FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER
|$10,000.00
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|TAYLOR, DALE
|ABELSON TAYLOR
|$10,000.00
|TAYLOR, DALE
|ABELSON TAYLOR
|$10,000.00
|TAYLOR, DALE
|ABELSON TAYLOR
|$10,000.00
|SELDIN, DAVID
|ANZU PARTNERS
|$10,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$10,000.00
|SONNENFELDT, MICHAEL
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|SONNENFELDT, MICHAEL
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|AAKER, DAVID
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$10,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$10,000.00
|KARSH, MARTHA
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|LEESFIELD, IRA
|LEESFIELD SCOLARO
|$10,000.00
|BADER, DANIEL
|BADER PHILANTHROPIES
|$10,000.00
|ROGERS, JAMES A.
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|ROSE, ELAINA
|UW
|$10,000.00
|AAKER, DAVID
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|BADER, DANIEL
|BADER PHILANTHROPIES
|$10,000.00
|BADER, DANIEL
|BADER PHILANTHROPIES
|$10,000.00
|BADER, DANIEL
|BADER PHILANTHROPIES
|$10,000.00
|ROGERS, JAMES A.
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|ROGERS, JAMES A.
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|ROGERS, JAMES A.
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|WALTON, CHRISTY
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|ROBBINS, RICHARD K.
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|NELSON, CARL
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|PURINGTON, RICHARD
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|THOMAS, TORI
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|WALTON, CHRISTY
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|COLLIER, SOPHIA
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|ALESIO, STEVE
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|ALESIO, STEVE
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|BEITEL, DAVID
|ZILLOW GROUP
|$10,000.00
|FEIBER, JONATHAN
|MDV
|$10,000.00
|FRUMKIN, JOSEPH
|SULLIVAN & CROMWELL
|$10,000.00
|BADCOCK, BELINDA
|PAULISTA, LLC
|$10,000.00
|BADCOCK, BELINDA
|PAULISTA, LLC
|$10,000.00
|NELSON, CARL
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|NELSON, CARL
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|SAFRAN, THOMAS
|THOMAS SAFRAN & ASSOCIATES
|$10,000.00
|FLANIGAN, BRIGID
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|GHAFFARI, PAUL
|WINGSPAN CAPITAL
|$10,000.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|PURINGTON, RICHARD
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|PURINGTON, RICHARD
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|THOMAS, TORI
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|REYNOLDS, KATHERINE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|BARRON, THOMAS
|THOMAS A. BARRON LLC
|$10,000.00
|BARRON, THOMAS
|THOMAS A. BARRON LLC
|$10,000.00
|COLLIER, SOPHIA
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|COLLIER, SOPHIA
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|SHANAHAN, CONNIE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|SHANAHAN, CONNIE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|DREYFOUS, GERALYN
|IMPACT PARTNERS FILM
|$10,000.00
|IFSHIN, ADAM
|DLC MANAGEMENT
|$10,000.00
|TURNER, SARI
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|TURNER, SARI
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|MIDDLESWART, JOSEPH
|$10,000.00
|NICHOLAS, N. J. JR
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|KERBS, EDWARD
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|LORD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|HOFFMAN, STUART DENNIS
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|ORR, DOM
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|FEIBER, JONATHAN
|MDV
|$10,000.00
|KELLER, CHRISTOPHER
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|HEES, BERNARDO
|AVIS BUDGET GROUP
|$10,000.00
|HEES, JANAINA
|BHJH TRUST
|$10,000.00
|MCCHORD, AUSTIN
|50 DAY LLC
|$10,000.00
|REESE, PHILIP
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|SONNENFELDT, MICHAEL
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|FLANIGAN, BRIGID
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|HOFFMAN, DENNIS
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|MCCUTCHEON, TIM
|BURRMONT COMPLIANCE LABS, LLC
|$10,000.00
|PAULIN, VIVECA
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|WINTERHOF, BRUCE
|MILLIMAN
|$10,000.00
|SCHAFFER, KENNETH
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|WEST, BRIAN
|REFINITIV
|$10,000.00
|MESSINGER, STEPHEN
|DI COSTA PARTNERS
|$10,000.00
|COTTON, SHERY
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|ELLIS, JEFFREY
|L STREET CAPITAL MANAGEMENT, LLC
|$10,000.00
|OLIVER, ELIZABETH
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|HART, LINDA W.
|HART GROUP INC.
|$10,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|FUCHS, CAROL
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|UNDERWOOD, ALICE
|WILLIS TOWERS WATSON
|$10,000.00
|VINCENT, JAMES
|FNDR
|$10,000.00
|JOHNSTON, NEELE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|BUTLER, PAUL
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|JURVETSON, KARLA
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|PRICE, TREVOR
|OXEON HOLDINGS
|$10,000.00
|POLASH, PETER
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|CARSON, SHELDON
|NEW YORK FILM ACADEMY
|$10,000.00
|BELSON, KRISTINE
|SONY
|$10,000.00
|STODDARD, JEFF
|BUIE STODDARD GROUP
|$10,000.00
|MENAGED, DEBBIE
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|CHAPIN, TOM
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|LOCHER, ANNE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|GOLDBERG, ARNOLD
|PAYPAL
|$10,000.00
|SISSON, HILARY
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|LAGALLE, DENI
|TREND CONSTRUCTION INC.
|$10,000.00
|MACHLIN, BOB
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|FORMAN, RICHARD
|SMC
|$10,000.00
|CARLSEN, DAVID
|UMI COMPANY, INC
|$10,000.00
|IFSHIN, ADAM
|DLC MANAGEMENT CORP.
|$10,000.00
|PARK, S. LEIGH
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|SIMMONS HANLY CONROY
|$10,000.00
|WESTPHAL, JEFFREY
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|BROWN, ADAM
|NOVANT HEALTH
|$10,000.00
|COBB, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|DAVIES, LLOYD
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|DREYFOUS, GERALYN
|IMPACT PARTNERS FILM
|$10,000.00
|GELB, LAWRENCE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|HOLCOMB, TYLER
|TGS MANAGEMENT
|$10,000.00
|JONES, ELLIS
|WASSERSTEIN & CO
|$10,000.00
|KINNEY, JULIE
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|KOPELMAN, JOSH
|FIRST ROUND CAPITAL
|$10,000.00
|LINDBURG, EILEEN
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|LINDELOF, HEIDI
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|LO, SELINA
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|MORRIS, KEN
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|MORRIS, KEVIN
|MORRIS YORN BARNES & LEVINE
|$10,000.00
|NASELLA, HENRY
|LNK PARTNERS
|$10,000.00
|PALEY, WILLIAM
|LA PALINA CIGARS
|$10,000.00
|PELL, DAVE
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|PODELL, CATHERINE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|RACHLEFF, ANDREW
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|REDLEAF, ANDREW
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|REINER, ROBERT
|ROB REINER PRODUCTIONS INC.
|$10,000.00
|REYNOLDS, KATHERINE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|ROGERS, JAMES A
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|SACCA, CHRIS
|LOWERCASE
|$10,000.00
|SHAW, MARY
|CARNEGIE MELLON UNIVERSITY
|$10,000.00
|STECKLER, VINCENT
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|VRADENBURG, GEORGE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|WERBALOWSKY, JEFF
|HLI
|$10,000.00
|ALESIO, STEVE
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|ALESIO, STEVEN
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|ARMISTEAD, HUNTER
|PATTERN ENERGY
|$10,000.00
|ATHERTON, PEG
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|BAIDA, JOSEPH A.
|BC INTERNATIONAL GROUP
|$10,000.00
|BAILEY, JODIE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|BAJAJ, MUKESH
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|BAUER, PETER
|MIMECAST
|$10,000.00
|BECKETT, DEBORAH
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|BINDER, JEFFREY
|EXACTECH
|$10,000.00
|BLOCK, CARSON
|MUDDY WATERS CAPITAL LLC
|$10,000.00
|BURBIDGE, RICHARD
|RD BURBIDGE, INC.
|$10,000.00
|CARLINO, STEPHEN
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|CHEEVER, MAC
|FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CTR.
|$10,000.00
|CONWAY, RONALD
|SV ANGEL LLC
|$10,000.00
|CULVERHOUSE, HUGH
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|DALY, ROBERT
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|DORNBROOK, MICHAEL
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|DRISCOLL, THOMAS
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|DUCA, MAURICE
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|FERRON, MARK
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|FINK, DAVID
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|FLOOD, KRISTIN GAMBLE
|AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT
|$10,000.00
|FRESTON, THOMAS
|FIREFLY 3
|$10,000.00
|GARLAND, MICHAEL
|PATTERN ENERGY GROUP
|$10,000.00
|GARNETT-DEAKIN, PHYLLIS
|WELL PETS
|$10,000.00
|GINSBURG, ALEX
|TWO SIGMA
|$10,000.00
|GREENBAUM, JAMES
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|GRIES, ROBERT
|GRIES FINANCIAL
|$10,000.00
|GUPTA, SHASHIKANT
|APEX COVANTAGE
|$10,000.00
|HANKIN GROUP
|$10,000.00
|HOCHSCHILD, DAVID
|CALIFORNIA ENERGY COMMISSION
|$10,000.00
|HORNER, TERRY
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|HUEBNER, ANN
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|IMMORDINO, MICHAEL
|PARTNER
|$10,000.00
|IWANOWSKI, RAYMOND
|SECOR ASSET MANAGEMENT
|$10,000.00
|JOHNSON, MICHAEL
|RESILIAM
|$10,000.00
|JONES, FLETCHER TED JR
|FLETCHER JONES MANAGEMENT GROUP
|$10,000.00
|KAEMPFER, JOEY
|MCARTHURGLEN
|$10,000.00
|KELJO, JONATHAN
|$10,000.00
|KRASNY, MICHAEL
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|KRUPP, BART
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|LEVY, ALEX
|YELP
|$10,000.00
|LEVY, PERSIS
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|LITTLEFIELD, EDMUND
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|LOVETT, ANNE
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|LOYA, MIKE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|MARTIN, MICHAEL
|NIKE
|$10,000.00
|MCEVOY, NION
|CHRONICLE BOOKS
|$10,000.00
|MENSCHEL, ROBERT B.
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|MIDDLESWART, JOSEPH
|$10,000.00
|MOM’S ORGANIC MARKET
|$10,000.00
|NICHOLAS, N. J. JR
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|NORTON, PETER
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|OGDEN, MATT
|BUILDING INDUSTRY PARTNERS
|$10,000.00
|PAYNE, BILL
|DRUID HILLS CAPITAL
|$10,000.00
|PRATT, GILL
|TOYOTA RESEARCH INSTITUTE
|$10,000.00
|RALSTON, GEOFFREY
|Y COMBINATOR
|$10,000.00
|RICHARDSON, BILLY
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|RIGOPULOS, ALEX
|HARMONIX MUSIC SYSTEMS INC.
|$10,000.00
|RIVARD, REBECCA
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|ROACH, MATHEW JAY
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|ROGERS, MATT
|MCKINSEY & COMPANY
|$10,000.00
|ROSENBERGER, LARRY
|FICO
|$10,000.00
|ROSENSWEIG, BILL
|BROWN BROTHERS HARRIMAN
|$10,000.00
|ROWAN, DIANA
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|RUBACHA, PAUL
|ASHLEY CAPITAL
|$10,000.00
|RUETTGERS, MICHAEL C.
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|SALVA, LAWRENCE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|SCARAMUCCI, ANTHONY
|SKYBRIDGE CAPITAL
|$10,000.00
|SHUGAR, DAN
|NX
|$10,000.00
|SNEIDER, JEFFREY
|CARRINGTON BUILDERS
|$10,000.00
|SONTHEIM, GWENDOLYN
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|STANARD, JAMES
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|STEELE, STUART
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|STEINBERG, JOSEPH
|JEFFERIES FINANCIAL GROUP
|$10,000.00
|STUBBS, MICHAEL
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|TIERNEY, DANIEL
|WICKLOW CAPITAL INC.
|$10,000.00
|TOSH, JAMES
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|TURNER, JONATHAN
|E.VENTURES
|$10,000.00
|WEINMAN, LYNDA
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|WEISS, ANDREW
|WAM
|$10,000.00
|WELCH, TERESA
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|WENGER, HOWARD
|SOLARIA CORPORATION
|$10,000.00
|WOODSUM, STEPHEN
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|ZIFF, ROBERT
|ZIFF BROTHERS INVESMENTS
|$10,000.00
|COMMITTEE FOR CALIFORNIA
|$10,000.00
|BARATTA, ADAM
|OZETA PACIFIC ADVISORS
|$10,000.00
|BASS, ANNE T.
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|BEUTLER, GARY
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|CARLSEN, DAVID
|UMI COMPANY, INC
|$10,000.00
|CURCIARELLO, GERRY
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|GAMBLE-BOYER, TERRY
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|HEUBLEIN, BRUCE
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|LEDER, ETHAN
|PMG
|$10,000.00
|LERMAN, ROBERT
|EBOTTLES.COM
|$10,000.00
|PALMER, BARRY
|COATS ROSE
|$10,000.00
|PAYNE, WILLIAM
|DRUID HILLS CAPITAL LLC
|$10,000.00
|PERDIKIS, ALEX
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|SCHOEMAKER, JAN
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|SMITH, KAREN
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|ZANDER, ELISHA
|NOT EMPLOYED
|$10,000.00
|ZIRKIN, NANCY
|SELF-EMPLOYED
|$10,000.00
|LEITMAN, DAVID
|SHEPLEY BULFH
|$10,000.00
|HED, DICK
|$10,000.00
|HED, DICK
|$7,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$7,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$7,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$7,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$7,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$7,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$7,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$4,500.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$3,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$3,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|ROSENTHAL, SAUL
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|BADCOCK, BELINDA
|PAULISTA, LLC
|$5,000.00
|BADCOCK, BELINDA
|BRITO FOUNDATION
|$5,000.00
|BADER, DANIEL
|BADER PHILANTHROPIES
|$5,000.00
|BADER, DANIEL
|BADER PHILANTHROPIES
|$5,000.00
|BALDWIN, SCOTT
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|BALDWIN, SCOTT
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|BARRIENTOS, RENE
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|BARRIENTOS, RENE
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|BILLSTEIN, ROBERT A.
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|BILLSTEIN, ROBERT A.
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|BRAGO, VICTORIA
|NOT EMPLOYED
|$3,000.00
|BRAGO, VICTORIA
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|BRAGO, VICTORIA
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|BRAGO, VICTORIA
|NOT EMPLOYED
|$100.00
|BRAGO, VICTORIA
|NOT EMPLOYED
|$1,500.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$1,500.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$1,000.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$1,000.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$1,000.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$1,000.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$1,000.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$765.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$611.85
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$500.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$500.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$500.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES
|$250.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$100.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES, INC.
|$100.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES
|$100.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES
|$100.00
|CALVELAGE, ANTHONY
|HR SERVICES
|$2,500.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,500.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,500.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,500.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|CANIZARES, ROBERTO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|CHAMPION, DAVE
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$625.00
|CHAMPION, DAVE
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$625.00
|CHAMPION, DAVE
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$250.00
|CHAMPION, DAVE
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$250.00
|CHAMPION, DAVE
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$250.00
|CHAMPION, DAVE
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$100.00
|CHAMPION, DAVE
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$100.00
|CHAMPION, DAVE
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$50.00
|CHAMPION, DAVE
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$50.00
|CHAMPION, DAVE
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$1,500.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$1,250.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$1,250.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$1,000.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$500.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$500.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$250.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$100.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$100.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$50.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$50.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$50.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$50.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$50.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION ASSOCIATES
|$50.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$50.00
|CHAMPION, DAVID
|CHAMPION & ASSOCIATES
|$2,500.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FAMILY BUSINESS GROUP
|$2,500.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FAMILY BUSINESS GROUP
|$2,500.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FAMILY BUSINESS GROUP
|$2,500.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FAMILY BUSINESS GROUP
|$1,000.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FAMILY BUSINESS GROUP
|$1,000.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FAMILY BUSINESS GROUP
|$1,000.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FAMILY BUSINESS GROUP
|$1,000.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FINANCIAL GRP
|$1,000.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FINANCIAL GRP
|$1,000.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FINANCIAL GRP
|$500.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FAMILY BUSINESS GROUP
|$500.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FINANCIAL GRP
|$500.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FINANCIAL GRP
|$500.00
|COHN, MILTON JR
|COHN FINANCIAL GRP
|$5,000.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$2,000.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$1,000.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$1,000.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$1,000.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$1,000.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$500.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$500.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$500.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$500.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$500.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$250.00
|COLE, ROBERT
|CITIGROUP
|$5,000.00
|COLEMAN, JOHN M.
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|COLEMAN, JOHN M.
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|COMPTON, ROBERT
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|COMPTON, ROBERT
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|DILLARD, DAVID
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|DILLARD, DAVID
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$5,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$5,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$5,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$5,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$5,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$5,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$1,250.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$1,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$1,000.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$500.00
|FAZZOLARI, FRANCESCA
|JAC
|$5,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$5,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$5,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$1,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$1,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$1,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$1,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$1,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$1,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$1,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$1,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$1,000.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$500.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$500.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$500.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$500.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$500.00
|FIFE, JOHN
|CHICAGO VENTURE PARTNERS
|$3,125.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$1,250.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$1,250.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$1,000.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$1,000.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$1,000.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$500.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$500.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$500.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$500.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$500.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$500.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE
|$100.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$100.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE
|$100.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE
|$100.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE
|$63.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$55.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$50.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$50.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE
|$25.00
|GARDNER, THOMAS
|GARDNER PIE CO.
|$5,000.00
|GOLDFARB, ALAN
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|GOLDFARB, ALAN
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|GOLDFARB, ALAN
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|GOLDMAN, TODD
|KPMG
|$4,000.00
|GOLDMAN, TODD
|KPMG
|$1,000.00
|GOLDMAN, TODD
|KPMG
|$5,000.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$250.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$250.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$250.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$250.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$250.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$200.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$150.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$100.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$100.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$100.00
|GOTTSTEIN, SANDY
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|HAINES, ROBERT
|INSACO, INC.
|$5,000.00
|HAINES, ROBERT
|INSACO, INC.
|$2,500.00
|HAINES, ROBERT
|INSACO, INC.
|$2,500.00
|HAINES, ROBERT
|INSACO, INC.
|$1,000.00
|HAINES, ROBERT
|INSACO, INC.
|$5,000.00
|HANSON, ANDREW
|REDWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC
|$5,000.00
|HANSON, ANDREW
|REDWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC
|$1,000.00
|HANSON, ANDREW
|REDWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC
|$500.00
|HANSON, ANDREW
|REDWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC
|$8,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$6,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$3,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|HARRIS, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|HEES, BERNARDO
|AVIS BUDGET GROUP
|$5,000.00
|HEES, BERNARDO
|AVIS BUDGET GROUP
|$5,000.00
|HEES, BERNARDO
|AVIS BUDGET GROUP
|$5,000.00
|HEES, JANA
|BHJH
|$5,000.00
|HEES, JANAINA
|BHJH TRUST
|$5,000.00
|HEES, JANAINA
|BHJH TRUST
|$5,000.00
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$100.00
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$51.50
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$25.00
|HERZING, STACEY
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|HOROWITZ, LESLIE
|LESLIE HOROWITZ
|$5,000.00
|HOROWITZ, LESLIE
|LESLIE HOROWITZ
|$5,000.00
|KMETZ-SHEEHY, ANDREA
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|KMETZ-SHEEHY, ANDREA
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|KMETZ-SHEEHY, ANDREA
|SELF-EMPLOYED
|$4,400.00
|KMETZ-SHEEHY, ANDREA
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|KMETZ-SHEEHY, ANDREA
|SELF-EMPLOYED
|$50.00
|KMETZ-SHEEHY, ANDREA
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|LAFLECHE, PETER
|INSPIRED BEAUTY BRANDS
|$5,000.00
|LAFLECHE, PETER
|INSPIRED BEAUTY BRANDS
|$5,000.00
|LAFLECHE, PETER
|INSPIRED BEAUTY BRANDS
|$5,000.00
|LANDES, JENNIFER
|TURBO
|$5,000.00
|LANDES, JENNIFER
|TURBO
|$1,000.00
|LANDES, JENNIFER
|TURBO
|$73.50
|LANDES, JENNIFER
|TURBO
|$3,500.00
|LICHTER, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$3,000.00
|LICHTER, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$1,500.00
|LICHTER, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|LICHTER, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|LICHTER, JOHN
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|LINDY, ELAINE
|LINDY COMMUNITIES
|$2,500.00
|LINDY, ELAINE
|LINDY COMMUNITIES
|$2,500.00
|LINDY, ELAINE
|LINDY COMMUNITIES
|$5,000.00
|MARLER, WILLIAM
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|MARLER, WILLIAM
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|MARLER, WILLIAM
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|MURRAY, CRAIG
|CMP FILM & DESIGN
|$2,500.00
|MURRAY, CRAIG
|CMP FILM & DESIGN
|$2,500.00
|MURRAY, CRAIG
|CMP FILM & DESIGN
|$80.00
|MURRAY, CRAIG
|CMP FILM & DESIGN
|$5,000.00
|MUSICANT, MYRA
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|MUSICANT, MYRA
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|OGRADY, TERRENCE
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|OGRADY, TERRENCE
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|OGRADY, TERRENCE
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|OGRADY, TERRENCE
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|OGRADY, TERRENCE
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|OGRADY, TERRENCE
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|PALMER, RUSTY
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|PALMER, RUSTY
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,500.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,500.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,500.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,500.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,500.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,500.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,500.00
|PALMER, RUSTY
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|PALMER, RUSTY
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,000.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,000.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,000.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,000.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$2,000.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$1,500.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|PALMER, RUSTY
|NOT EMPLOYED
|$63.50
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$53.50
|PALMER, RUSTY
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS
|$1,250.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS
|$1,250.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS LLC
|$1,000.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS
|$500.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS
|$500.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS
|$500.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS
|$500.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS
|$500.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS
|$500.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS
|$500.00
|PEAK, JULIE
|MASTERSON ADVISORS LLC
|$5,000.00
|REISS, JOEL
|TRANSDIGM GROUP
|$5,000.00
|REISS, JOEL
|TRANSDIGM GROUP
|$9,999.00
|ROSETH, WENDY
|POLLACK PHOTOGRAPHY
|$2,500.00
|ROWE, KEVIN
|K ROWE INVESTMENTS, LLC
|$2,500.00
|ROWE, KEVIN
|K ROWE INVESTMENTS, LLC
|$2,500.00
|ROWE, KEVIN
|K ROWE INVESTMENTS, LLC
|$2,500.00
|ROWE, KEVIN
|K ROWE INVESTMENTS, LLC
|$1,000.00
|ROWE, KEVIN
|K ROWE INVESTMENTS, LLC
|$1,000.00
|ROWE, KEVIN
|K ROWE INVESTMENTS, LLC
|$2,500.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,500.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,500.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,500.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$250.00
|SACK, JOSHUA
|SELF-EMPLOYED
|$2,500.00
|SANDELSON, MARK
|RENEGADE FLOORING
|$2,500.00
|SANDELSON, MARK
|RENEGADE FLOORING
|$2,000.00
|SANDELSON, MARK
|RENEGADE FLOORING
|$2,000.00
|SANDELSON, MARK
|RENEGADE FLOORING
|$1,000.00
|SANDELSON, MARK
|RENEGADE FLOORING
|$1,000.00
|SANDELSON, MARK
|RENEGADE FLOORING
|$1,000.00
|SANDELSON, MARK
|RENEGADE FLOORING
|$100.00
|SANDELSON, MARK
|RENEGADE FLOORING
|$100.00
|SANDELSON, MARK
|RENEGADE FLOORING
|$80.00
|SANDELSON, MARK
|RENEGADE FLOORING
|$5,000.00
|SCHWARTZ, STEVE
|CHOCKSTONE PICTURES
|$5,000.00
|SCHWARTZ, STEVE
|CHOCKSTONE PICTURES
|$5,000.00
|SCHWARTZ, STEVE
|CHOCKSTONE PICTURES
|$3,000.00
|SCHWARTZ, STEVE
|CHOCKSTONE PICTURES
|$1,000.00
|SCHWARTZ, STEVE
|CHOCKSTONE PICTURES
|$500.00
|SCHWARTZ, STEVE
|CHOCKSTONE PICTURES
|$500.00
|SCHWARTZ, STEVE
|CHOCKSTONE PICTURES
|$5,000.00
|SEEMANN, WILLIAM III
|SEEMANN COMPOSITES
|$5,000.00
|SEEMANN, WILLIAM III
|SEEMANN COMPOSITES
|$5,000.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$40.00
|SMITH-DEWEY, CHUCK
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|SOBRATO, JOHN
|THE FOUNDATION FOR HISPANIC EDUCATION
|$5,000.00
|SOBRATO, JOHN
|THE FOUNDATION FOR HISPANIC EDUCATION
|$5,000.00
|STEVENS, MARK
|FENWICK & WEST
|$5,000.00
|STEVENS, MARK
|FENWICK & WEST
|$5,000.00
|STONER, TOM
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|STONER, TOM
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|TAGGART, STEWART
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|TAGGART, STEWART
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|TAGGART, STEWART
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|TAGGART, STEWART
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|TAGGART, STEWART
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|TAGGART, STEWART
|NOT EMPLOYED
|$850.00
|TAGGART, STEWART
|NOT EMPLOYED
|$750.00
|TAGGART, STEWART
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|THAMES, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|THAMES, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|THAMES, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|THAMES, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|THAMES, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|THAMES, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$199.00
|THAMES, WILLIAM
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$1,250.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$1,250.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$1,250.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$500.00
|THIBEAULT, LEO
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|THOMAS, TORI
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|THOMAS, TORI
|NOT EMPLOYED
|$5,000.00
|TOSH, JIMMY
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|TOSH, JIMMY
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|TOSH, JIMMY
|SELF-EMPLOYED
|$3,000.00
|WASHBURN, JULIA
|NPS
|$3,000.00
|WASHBURN, JULIA
|NPS
|$1,563.00
|WASHBURN, JULIA
|NPS
|$1,563.00
|WASHBURN, JULIA
|NPS
|$1,563.00
|WASHBURN, JULIA
|NPS
|$1,563.00
|WASHBURN, JULIA
|NPS
|$1,000.00
|WASHBURN, JULIA
|NPS
|$625.00
|WASHBURN, JULIA
|NPS
|$250.00
|WASHBURN, JULIA
|NPS
|$1,250.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$1,250.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$1,250.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$1,000.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$500.00
|WHITFIELD, SUSAN
|SELF-EMPLOYED
|$5,000.00
|WILLIAMS, VALERIE
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|WILLIAMS, VALERIE
|NOT EMPLOYED
|$2,000.00
|WILLIAMS, VALERIE
|NOT EMPLOYED
|$1,000.00
|WILLIAMS, VALERIE
|NOT EMPLOYED
|$2,500.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC
|$2,000.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC.
|$1,000.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC.
|$1,000.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC.
|$1,000.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC.
|$1,000.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC.
|$1,000.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC.
|$1,000.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC.
|$1,000.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC.
|$1,000.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC
|$250.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC.
|$40.00
|WILSON, MARTY
|MDW GROUP, INC.
|$5,000.00
|YOCK, PAUL
|STANFORD UNIVERSITY
|$5,000.00
|YOCK, PAUL
|STANFORD UNIVERSITY
|$5,000.00
|YOCK, PAUL
|STANFORD UNIVERSITY
|$1,000.00
|YOCK, PAUL
|STANFORD UNIVERSITY
|$250.00
|YOCK, PAUL
|STANFORD UNIVERSITY
|$250.00
|YOCK, PAUL
|STANFORD UNIVERSITY
Share on Social Media