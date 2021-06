https://www.dailywire.com/news/here-are-the-thousands-of-teachers-who-say-theyre-willing-to-violate-law-to-keep-pushing-crt

Thousands of teachers have pledged to continue teaching based on critical race theory even if state laws ban it — contradicting the claims of those who seek to quell parents’ anger by claiming nothing like that has ever been taught in schools.

The Zinn Education Project, named after the anti-American and factually challenged historian Howard Zinn, has collected signatures from more than 4,200 teachers who “Pledge to Teach the Truth: Despite New State Bills Against It.”

Bills pending in at least 15 states to prevent taxpayer-funded schools from being used to promote divisive ideology generally ban teaching that America is inherently racist and that some people will always be either innately oppressors or oppressed because of their race.

The pledge says:

A recent bill introduced in the Missouri legislature exemplifies a rash of similar bills — in Texas, Idaho, Arkansas, Iowa, Louisiana, New Hampshire, Oklahoma, Rhode Island, West Virginia, Arizona, and North Carolina — that aim to prohibit teachers from teaching the truth about this country: It was founded on dispossession of Native Americans, slavery, structural racism and oppression; and structural racism is a defining characteristic of our society today…. We the undersigned educators will not be bullied. We will continue our commitment to develop critical thinking that supports students to better understand problems in our society, and to develop collective solutions to those problems. We are for truth-telling and uplifting the power of organizing and solidarity that move us toward a more just society… We, the undersigned educators, refuse to lie to young people about U.S. history and current events — regardless of the law.

Teachers and education officials have increasingly expressed scorn at the desires of parents who entrust their kids to them, telling themselves they have a moral obligation to belabor a sense of pervasive oppression to impressionable young people.

Related: Parents Protesting CRT, Trans Ideology Arrested After Loudoun County School Board Shuts Down Meeting

Their desire to flout the will of parents also extends to flouting the law. In Tennessee, Liz Jarvis, an English as a Second Language (ESL) teacher at Cornerstone Prep in Memphis, said she will not abide by a bill that passed the State House, should it be signed into law. “To be frank, the bill will not make it harder for my personal classroom because I plan to ignore it,” Jarvis said. “Who’s going to enforce it?”

The list includes teachers from conservative states such as Indiana, Kentucky, Oklahoma, and Idaho, as well as places like Sea Girt, New Jersey, a 97%-white beachfront town with an all-Republican government and a median home price of more than $1 million.

The names of the teachers who state an intention to break prospective laws, grouped by state and city, are below.

Alaska

Adak, Ak

Mark Biberg

Anchorage, Ak

Dr Paula Williams, Heidi Northover, Lyn Franks, Megan McBride, Michelle Wagner, Rozlyn Grady-Wyche, Toni Biskup

Eagle River, Ak

Danyelle Kimp, Mary Richards

Fairbanks, Ak

Stephanie Ferrara

Kenai, Ak

Amanda Trower

Palmer, Ak

Sam Jordan

Alabama

Athens, Al

Adam Keller

Auburn, Al

Mary Diamond

Birmingham, Al

Amanda Deter, Wes Lybrand

Daphne, Al

Tiffani Hudgins

Huntsville, Al

Derek Koehl, Melissa Snider

Killen, Al

Eric McGee

Madison, Al

Dr. Brittany C. Vinson (DD)(h.c.)

Northport, Al

Josephine Pryce

Trussville, Al

Rebecca Bidwell

Tuscaloosa, Al

Jesse Wheeler

Arkansas

Bentonville, Ar

Christian Cauthon, Jami Forrester

Fort Smith, Ar

Wendy Peer

Little Rock, Ar

Lindsey Warden, Susannah Livingston

Pine Bluff, Ar

George Davis

Prairie Grove, Ar

Michael Eckert

Springdale, Ar

Jared Middleton

Stuttgart, Ar

Sandie Ragland

Arizona

Avondale, Az

Natalie Cardenas

Bisbee, Az

Etta Kralovec

Black Canyon City, Az

Matthew Schock

Casa Grande, Az

Sharon Tuttle

Chandler, Az

Angela Thomas, Anna Cicero, Audra Johnson, Beth Herbert, Deanna Celaya, James Wallace, Judith Simons, Julia Palazzi, Melanie Ohm, Rachel Kulik, Shasta Payne, Teri Moser

Flagstaff, Az

Angelina Castagno, Beth Sanborn, Derek Thibodeau, Elizabeth Merrill, Erin Hiebert, Joe Wegwert, Leslie Grabel, Patricia Roach, Sarah Shamah, Stacy Clark, Tami Butters, Yvonne parent

Fountain Hills, Az

Vincent Sepe

Gila Bend, Az

Josie McClain

Gilbert, Az

Andrea Barker, Cary Tyler, Heather Gossler, Heather Schlemmer, Kaylie Aguilar, Kim Klett, Leda DeVlieger, Monica DaRugna, Rebecca Garelli, Stefanie Campanella

Glendale, Az

Erin Chisholm, Lisa Cantella, Melanie Cobos, rachel schmidt

Goodyear, Az

Cathering Barnett, Nikole Brasch, Susan Hennessy

Laveen, Az

Miguel Ramirez, nancy schwartz

Litchfield Park, Az

Melissa England

Mesa, Az

Andrea Box, Anica Erickson, Ann Marie Geair, Anne Greer, Bruce Nelson, Christina Bustos, Christina Jameson, Claudia Bloom, Dave Medley, Jacqueline Tambone, Julie Quiroa, Kay Crittenden, Kelly Wright, Kisha Delgado, Michelle Lantz, Paul Kreutz, Rachael Clawson, Steve Munczek

Phoenix, Az

Alexandra Zamarron, Alicia Messing, Carla Garcia, Claudia Chiang, Erika James, Ginette Rossi, Janel Vaughan, Judith Robbins, Kelley Gribuski, Kristin Cervantez, Lauren Gaston, Lauren Spenceley-Sheoran, Michelle Schulke, Mike Sarraino, Rodrigo Palacios-Tenorio, Roger Baker, Sarah Bennett, Shana Hornstein, Starla Dawngmastar12@y, Susan Rego, Tara La O Garcia

Peoria, Az

Chelsea Charlton, Kaitlin Griffin, Melissa Girmscheid, Tina Sanders

Phoenix, Az

Alexandra Zamarron, Alicia Messing, Carla Garcia, Claudia Chiang, Erika James, Ginette Rossi, Janel Vaughan, Judith Robbins, Kelley Gribuski, Kristin Cervantez, Lauren Gaston, Lauren Spenceley-Sheoran, Michelle Schulke, Mike Sarraino, Rodrigo Palacios-Tenorio, Roger Baker, Sarah Bennett, Shana Hornstein, Starla Dawngmastar12@y, Susan Rego, Tara La O Garcia

Queen Creek, Az

Joanna Auclair

Scottsdale, Az

Carole Ancona, Jan Kelly, Kandice Nelson, Mariah Moritz

Sun City West, Az

Harriet Luckman, Stacy Green

Surprise, Az

Jon Alfred, Paula Auble

Tempe, Az

Bernadette Lissner, Carol Johnson, Cortney Milanovich, Danielle DeGain, Deanna Smith, Dylan Wince, Haylee Newton, Jacob Bley, Jo Anne Craig, LaDawn Haglund, Leslie Ringler, Maren Mueller, Valerie Craig

Tucson, Az

Adrian Provenzano, Alexandra Mazur, Alison Climes, Ann Marie Palmer, Avis Judd, Barbara Wayne, Brieanne Buttner, Caryl Crowell, Chelsea Forer, Chris Parisoff, Corey Knox, Corina Ontiveros, Devon Holden, Edvina Velagic, Erin Donaghy, Farid Matuk, Jennifer Mullet, Jennifer Quigley, Jessica BernalMejia, Jim Byrne, Kate Van Roekel, Kevan Kiser-Chuc, Kristel Ann Foster, Linda Archuleta, Manuel R Palacios-Fest, Mario Garcia, Natalie Taylor, Nataly Reed, Peter Blankfield, Rachael Eggebeen, Rebecca Kristensen, Sheila Wilensky, Steven Ernsky, Tom McElhaney, Wes Oswald, carole edelsky

Vail, Az

Drew Fellows

Yuma, Az

Dorothy Higuera

California

Alameda, Ca

Amber Cameron, Farah Giovanna Nations, Meg Gudgeirsson

Albany, Ca

Deb Godner, Stacy Uyeda

Aliso Viejo, Ca

Susan Dobrian

Altadena, Ca

Carrie VanAckeren, Emily Rogers

American Canyon, Ca

Charles O’Connor

Anaheim, Ca

Diana Gonzalez

Apple Valley, Ca

Dennis Canady, maryann shoup

Atherton, Ca

La Vina Lowery, Mima Takemoto

Auburn, Ca

Anne Hotz

Azusa, Ca

Irene Sanchez

Bakersfield, Ca

Jeff Newby, Terri Richmond

Beaumont, Ca

Cesar Lopez

Benicia, Ca

Andrea Ward, Henry Sun, Lindsey Daems, Michell Redfoot

Berkeley , Ca

Rachel Reinhard

Berkeley, Ca

Christina Freschl, Emily Solberg, Forest Borie, Katia Hazen, Lihi Rosenthal, Miriam Walden, Sarah Koch, Shanon Puckett, Sumita Soni, Susan Katz

Bishop, Ca

Katharine Sabo

Bonita, Ca

shane parmely

Brawley, Ca

Anna Speltz

Brea, Ca

Stephen Pink

Brentwood, Ca

Ashley Gourley

Burbank, Ca

Diana Abasta, Jennifer Matsunaga, Mildred Outlaw

Burlingame, Ca

Aaron Whitmore, Akeem Layne, Akemi Kashiwada, Jessica Lawson, Jessica Quan Crabtree

Calabasas, Ca

ezra kohn

Camarillo, Ca

Catharine Reznicek

Capitola, Ca

Amanda Lindell

Carlsbad, Ca

Haley Mackenzie, Megan Pincus-Kajitani, Michael Melzer

Carmichael, Ca

Mario Galvan

Carpinteria, Ca

Leslie Killen

Carson, Ca

Xavier Estacio

Castro Valley, Ca

Jennifer Brouhard

Ceres, Ca

Chelsi Koster

Chico, Ca

Celine O, Don Collins, Erin Whitney, Lesa Johnson, Linda Serrato

Chula Vista, Ca

Carolyn Sanders, Heather Poland, Julia Ratchford, Kayla Mains, OMAR BURRUEL, Ricardo Medina

Claremont, Ca

Mark Takeuchi

Clovis, Ca

John Jackson, Steve Claassen

Coalinga, Ca

Josh Walker

Concord, Ca

Antoinette Sperske, Aubrey Perry

Corona Del Mar, Ca

Janell Stojkovich

Crockett, Ca

Michael Yeong

Culver City, Ca

Hanna Nelson

Cupertino, Ca

Benjamin Recktenwald, Fran Hopkins, Jenny Padgett, Ruth Eller

Cypress, Ca

DB Zane

Dana Point, Ca

Christopher Lopez

Delano, Ca

Lee Stierwalt

Desert Hot Springs, Ca

Charlene Eaton, Debra Hadden

El Cajon, Ca

Carly Neun

El Cerrito, Ca

Jessica Papalia

El Monte, Ca

Cheryl Greer Jarman

El Sobrante, Ca

Guthrie Fleischman, Sierra Barton

Elk Grove, Ca

Arianna Barzman-Grennan, Bethany Moslen, Jordan Dietrich, Miranda Massa

Emeryville, Ca

Akemi Mercedes, Steve Bronson, Susan Andrien

Encinitas, Ca

Michele Blumberg

Encino, Ca

Jeff Share

Escalon, Ca

Paul Bansen

Escondido, Ca

brandi berba

Fairfield, Ca

Pam Williamson

Felton, Ca

Danielle Cruz

Ferndale, Ca

Jennifer Jones

Fontana, Ca

Matt Vaudrey

Fort Bragg, Ca

Andy Wellspring

Fpo, Ca

Kari Taylor

Fremont, Ca

Fizza Anwar, TONY BELLOTTI

Fresno, Ca

Alexandros Acedo, Meghan Schimmel, Sharon Merritt

Fullerton, Ca

Faith Jennings, Jamie Jauch, Mark Ellis, Megan Gibbs

Garden Grove, Ca

Dylab de Guzman, Vivian Nguyen

Geyserville, Ca

Jesus Fernandez Jr

Glendale, Ca

Carlos Velazquez, Craig Lewis, Deanna Bakker, Electra Stafford, Jamie Prichard, Kari Vargas, Maggie Malone, Nick Friedman, Romy Griepp, Valerie Sun

Goleta, Ca

Mercedes Murphy, Rudolph Ware

Granada Hills, Ca

Danielle Awad, Kelly Shapiro

Greenfield, Ca

Matt Garcia

Half Moon Bay, Ca

Elizabeth Considine

Hayward, Ca

Diana Levy, Giavanni Coleman, Nichole Pickett, Tracey Mansfield

Healdsburg, Ca

Bella Barclay

Hercules, Ca

Chante Maxey

Hermosa Beach, Ca

Shelly Ehrke

Hesperia, Ca

Alexis Padilla, Jeni Boulanger, Mike Mayo

Huntington Park, Ca

Alma Diaz

Idyllwild, Ca

Wyly Kight-Moore

Imperial, Ca

William Anderson

Indio, Ca

Renee Mottaz

Inglewood, Ca

Monica Moran, Sarah Rodriguez

Irvine, Ca

Alexandra Sheridan, Kaon Suh, Mohammad Raza, Satara Charlson

La Canada Flintridge, Ca

Laurie McFarlane

La Crescenta, Ca

Jacqueline Knight, Karissa Fite, Katie Villegas

La Habra, Ca

Jaime Brody

La Mesa, Ca

Autumn Sannwald, Brittanie Houriet, Elissa Grobman

La Mirada, Ca

Lawrence Hashima

La Puente, Ca

Elena Brown

Laguna Niguel, Ca

Courtney Amaya

Lagunitas, Ca

iris meinolf

Lake Elsinore, Ca

Matt Dale

Lancaster, Ca

Barron Gardner, Lucia Reyes, Yvonne Miranda

Larkspur, Ca

Margot Holtzman

Lemoore, Ca

Amy Wilkinson

Livermore, Ca

Jeanette Antaki

Lomita, Ca

Michael Denman

Long Beach, Ca

Anna Stevens, Anne Wright, Annette Quintero, Brandon Rios, Camela Hadden, Elsa Flores Guiles, Jessie Sabree, Joshua Aguilar, Julie Culling, Kayla Jolly, Kim Dohner, LeeVonnie Johnson, Marilyn Cortez, Melissa Arechiga, Myleen Deguzman, Saneya Bair, Sebastian Castillo, Sheryl Garcia, Stacy Chapman, Viki Yamashita

Los Angeles, Ca

Allison Curry, Allison Levine, Bill Barrett, Daniel Barnhart, Danielle Howard, Dr. Shadi Seyedyousef, Falica McClain, Fatima Montiel, Gillian Russom, Gina Morgan, Ginnia Hargins, Grace Lacques, Irene Brito, Jamie Franklin, Jessica Quindel, Joshua Younger, K Jenisha Hasselberger, Kate Meisel, Kathryne Edwards, Katie Lenis, Kelsey Jimerson, Ken Lee, King Chan, Lara Goldstone, Laura Ruiz, Laura Marie Bernard, Liliana Cortez, Michael Anderson, Michele Reyes, Michelle Luke, Michelle Romero, Minjung Pai, Monique Marshall, Morris White, My Linh Le, Nikea Carwell, Norma Bowles, Ron Schneck, Sara Newman, Sarah Morrison, Sarah Rager, William Heuisler, carlos contreras, dan le

Los Gatos, Ca

Mia Gittlen

Madera, Ca

Marisa Gutierrez, Stephanie Hamblen

Manteca, Ca

Lisa Huggins

Marina, Ca

Dr. Ibrahim Shelton, Nicola Williams

Menlo Park, Ca

Andrew Slater

Merced, Ca

Maria Gonzalez

Mill Valley, Ca

Alison Quoyeser, Kayla Zeisler, Kristin Ferguson, Marianne Delaporte Kabir

Millbrae, Ca

Alexandra Dove

Mission Hills, Ca

Rachel Blumenberg

Modesto, Ca

Meggan Jordan

Monterey, Ca

Elaine Baca, Jennifer Elemen

Montreal, Ca

Zeenah Habayeb

Montrose, Ca

Christina Manukyan

Moraga, Ca

Kim Zembsch

Moreno Valley, Ca

Jose Lopez

Mountain View, Ca

Lindsay Vanderbeek, Mallory Byrne

Murrieta, Ca

Charlotte Woosley, Chris Lindberg, Stacy Swenck

Napa, Ca

Judy Donovan

National City, Ca

Jessika ochoa, Michelle Gates

Nevada City, Ca

Susan Hopkins

Newark, Ca

Lizaday Rancap-Perez

Newport Beach, Ca

Kate Augusta Burke

North Highlands, Ca

Maura Schapper, Rhonda Leopold

North Hollywood, Ca

David Kemker, Diane Klein

Novato, Ca

Laurie Marshall

Oakland, Ca

Andrew Burt, Annelise Meunier, Barry Turner, Bonnie Lockhart, Cecilia Terrazas, Chela Delgado, Deanna Haurie, Devin Hess, Elizabeth Humphries, Emily Scroggs, Eric Guthertz, Green Clare, Jody Silver, Katrina Martin, Kelly Mcbride, Kyle Prince, Laura Galligan, Leah Ragen, Linda Warrick, Lisa Hiltbrand, Lori Selke, Michelle Capobres, Misha Kiyomura, Samara R, Samuel Eaton, Sarah Willner, Shane Safir, Shannon Carey, Tanisha Garrett, Yvette Felarca, Zarina Ahmad, paul paradis

Oak Park, Ca

Selena Garcia

Oakland , Ca

Diana Grimes

Oakland, Ca

Andrew Burt, Annelise Meunier, Barry Turner, Bonnie Lockhart, Cecilia Terrazas, Chela Delgado, Deanna Haurie, Devin Hess, Elizabeth Humphries, Emily Scroggs, Eric Guthertz, Green Clare, Jody Silver, Katrina Martin, Kelly Mcbride, Kyle Prince, Laura Galligan, Leah Ragen, Linda Warrick, Lisa Hiltbrand, Lori Selke, Michelle Capobres, Misha Kiyomura, Samara R, Samuel Eaton, Sarah Willner, Shane Safir, Shannon Carey, Tanisha Garrett, Yvette Felarca, Zarina Ahmad, paul paradis

Oceanside, Ca

Steven Moreno-Terrill

Ojai, Ca

Gina Greene, sheri usher

Olympic Valley, Ca

Gretchen Brugman

Ontario, Ca

Caroline Bromley

Orange, Ca

Ary Nassiri, ERICA AGUIRRE, Erica Aguirre, Nancy Watkins, Norma Landeros, Peter Mullins

Orangevale, Ca

Pam Brown

Orinda, Ca

Kent Grelling, Susan McGill

Ottawa, Ca

Suzanne Amenta

Pacific Grove, Ca

Natalie Gray

Palo Alto, Ca

Michelle Yee

Pasadena, Ca

Bonnie Blustein, Brandon backhaus, Brenda Janairo, Frances Goff, Hector Agredano, Helen Nicholson, Mary Molnar, Ruth Richardson

Peel, Ca

Shianne M-richards

Petaluma, Ca

Brendan Gagnon, Marian Killian, Stefan Lisker

Pico Rivera, Ca

Marisa Oste

Pismo Beach, Ca

Dr. Rosemary Wrenn

Pittsburg, Ca

Sasha Leveton, Yvonne Burton-Smith

Placerville, Ca

Terry Hampton

Pleasant Hill, Ca

Glenn Appell

Rancho Cordova, Ca

Julia Koch

Rancho Cucamonga, Ca

APRIL HENDRICK, Demiana Ghobrial, Elizabeth Phillips, Noel Arretche, Wendy Eccles

Redlands, Ca

Monica Garcia

Redondo Beach, Ca

Violeta Duran

Redwood City, Ca

Michele Zirelli, Rachel Andres, chris beetley-hagler

Reseda, Ca

Sally Myles

Richmond, Ca

Avilee Goodwin, Julia Snippen, Laura Garriguez, Linda Huerta, Mujahidun Sumchai, Nicole C. Raeburn, Ph.D.

Rio Linda, Ca

Sara Townsend

Rio Vista, Ca

Sherri Duncan White

Riverside, Ca

Abby Wherry, Kathryn Grimble

Roseville, Ca

Anna Bowes

Seaside, Ca

Mark Gomez, tom grych

Sacramento, Ca

Chris Padgett, Ingrid Hutchins, Jeanette Providence, Karrie Bundsen, Laura Roberts, Mary Stokke Vides, Nicole Silkman, Paul Brown, Rhonda Rios Kravitz, Richard Kennedy, Stevie Cook

Salinas, Ca

Katie Rose, Natalie Bernasconi

San Bernardino, Ca

Paul Martinez

San Carlos, Ca

Alison Anson, Kirsten Smith, Sarah Amos

San Clemente, Ca

Donna Koontz

San Diego , Ca

Molly Sterner

San Diego, Ca

Arielle King, Armando Batista, Ashley Roane, Brian Delgado, Cara Hetrick, Carolyn Williams, Donna Rottier, Geniese Ligon, Jaclyn Sarnese, Jacqueline Navarro, Jeff Bonine, Jessica Blanchard, Anti-Oppression Ally (she/her/hers), Jim Moreno, Kristin Strasser, Lauriann Stanley, Lisa M. Sparaco, Lorna Zukas, Margaret Egler, Martha Garcia, María Teresa Harris, Paula Annicchiarico, Raquel de Hoyos, Scott Grant, Shannon Howard, Stacey Uy, Suzanne Russell, dawn miller

San Francisco , Ca

Amy Norman

San Francisco, Ca

Abdul Jabbar, Adela Arriaga, Alanna Merchant, Arielle Nagle, Arisa Hiroi, Christina Velasco, Christine Leishman, Colette Cann, Cynthia Trapanese, David Flint, Eleanor Scott, Elena Allen, Fina-Lee A. Pengosro, Helen Serafino-Agar, Hillary Katz, Izzy Hendry, Jenny Ryan, Kaylee Spiegelman, Kimberly Ellis, Lavandon Nelson, Lina Lenberg, Lindsay Yellen, Lisa Bohórquez, Lyly Pham, Mary Fobbs-Guillory, Maureen Sullivan, Meghan Byrne, Michael Sova, Myra Quadros, Nathan Geer, Nicole Hsu, Niku Bolourchi, Rebecca Rogers, Rick Ayers, Samantha Aguirre, Sandra Camp, Sandy Amos, Sarah Affolter, Sarah Cahuas, Susan Speyer-Boilard, tara sessa

San Geronimo, Ca

Michaela Thomas

San Jose, Ca

Ami Byrne, Bret Linvill, Cap Wilhelm-Safian, Cesar Rodrigo Juarez Ruiz, Debra Watkins, Dorothy Hines, Elisa Lotti, Heidi Schmittel, Jesus Gonzalez Moctezuma, Jethroe Moore, Karin Wilhelm-Safian, Katherine Grunewald, Kim McCarthy, Leanne Haghighi, Leslie Roberts, Marilyn Davis, Rebecca Piscitelli, Roger Rosenberg, Suzanne Stone, Thanh-Lam Nguyen, Trevor Hart, Willow Barnosky

San Juan Capistrano, Ca

Jennifer Eckert-Toler

San Leandro, Ca

Belen Magers, JOSE MARTINEZ, Kirsten Hansen, Marissa Pienaar, Saul Schultheis-Gerry

San Luis Obispo, Ca

Courtney M, Stefany Gary, Stephanie Lee

San Marcos, Ca

Sarah Williams

San Mateo, Ca

Ann Rarden, Audra Carli, Carrie Betti, Daniel Chanin, Elizabeth Devan, Joseph Miller, Julie Antupit Antupit, Karena Martin, Meagan Mcgovern, Michelle Murano, Nils Headley, SHERRY ANOUSH, Suzie Quiney

San Pedro, Ca

Alyssa Matuchniak, LaRett McGown

San Rafael, Ca

Linda Price, Marisa Gomez

San Ramon, Ca

Barbara DeBarger, Yulee Kim

Santa Ana, Ca

Mitch Powell

Santa Barbara, Ca

Eric Freund, Howard Winant, Kristin Martinez Pettit, Paula Sevilla

Santa Clara, Ca

Dan Oh, Dana LoVecchio, Fernando Trejo-Lozano

Santa Clarita, Ca, Ca

Alex Reza

Santa Cruz, Ca

Arin Hunt, Jessica Murray, KIMBERLEY LENZ, Patricia Lucas, Stacy Newsom Kerr, Therese Johannesson, mel lindberg

Santa Fe Springs, Ca

Laura McCutcheon

Santa Maria, Ca

Laura-Susan Thomas

Santa Rosa, Ca

Elizabeth Evans, Maris Talaugon, Morgan Marchbanks, Warren Smith

Santee, Ca

Shawn Powell

Saratoga, Ca

Charlotte Sparacino

Scotts Valley, Ca

Suzanne Stone

Seal Beach, Ca

Traci Vitug

Seaside, Ca

Mark Gomez, tom grych

Selma, Ca

Renee Newlove

Sherman Oaks, Ca

Alicia Harris, Karen Packer

Shingle Springs, Ca

Elissa Algaba

Sierra Madre, Ca

Debbie Bamberger

Simi Valley, Ca

Ruth Luevanos

Sonoma, Ca

Jill Waters

South Gate, Ca

Denise Tarr

South Lake Tahoe, Ca

Karen Tucker, Melissa Berry

Stockton, Ca

Abigail Vilar, Anamaria Silva, Patrick Looker

Sunland, Ca

Brittany Huyler

Sunnyvale, Ca

Susan Pence

Tahoe City, Ca

Peter Barnett

Tehachapi, Ca

Athena Robinson

Thousand Oaks, Ca

Brian Wright, Laree Henning

Toronto, Ca

Nicole West-Burns, Sylvia Duckworth

Truckee, Ca

Mara Morrison

Tujunga, Ca

Denise Leonard, Sarinea Meserkhani

Tustin, Ca

Tracy Scott

Ukiah, Ca

Naomi Nungaray

Union City, Ca

Tina Bobadilla

Vacaville, Ca

Brenda Rough

Vallejo, Ca

Charquita Arnold

Van Nuys, Ca

June Enich

Ventura, Ca

Holly Johnson, Jeremy Sands

Victorville, Ca

Seta Ghazarian

Vista, Ca

Ashley Atkins-Gabriel, Jane Silva

Walnut Creek, Ca

Brenda Barnhart, Victoria Breakstone

Walnut, Ca

Lynda Shanks

Watsonville, Ca

Akiko Minami, Anna Castillo, Janeen Harris, Jovita Molina, Margo Ross, Samantha Bleisch

West Covina, Ca

Melody Cortés, Tiffany Wilcox, marco durant

West Hollywood, Ca

Kim Labinger

West Sacramento, Ca

Steven Cox

Whittier, Ca

James Palmer

Windsor, Ca

Geoff Vinson, SHANNAN JOHNSON

Winters, Ca

Alejandro Ramos

Woodland, Ca

Jessica Duarte, Karyn Young, Mary Ponce

Wrightwood, Ca

Carrie Walczynski

Zamora, Ca

kristin babcock

Colorado

Alamosa, Co

Rhonda Schoenecker

Arvada, Co

James Crider, Kathy Zaleski, Maya Thieme

Aurora, Co

Erin Boyce, Jane Barber, Megan Ostedgaard, Miguel Ortega, Tanya Solano

Avon, Co

Martha Mcglinchy Teien

Berthoud, Co

Tim Kubik

Boulder, Co

Barry Sparks, Heather Carr, Kelly Molinet, Victoria Hand

Brighton, Co

Deborah Figueroa

Broomfield, Co

Janel Ramsey, Rachel Knoche, Riann Sahnow

Colorado Springs, Co

David Benson, Dwanna McKay, James Gregg, Jane Murphy, Todd Craig

Commerce City, Co

Gary Kidd

Conifer, Co

Anne Nelson

Denver, Co

Abraham Ornelas-Palacios, Ambria Reed, Becky Martinez, Briana Gonzales, CJ Hendrickson, Caitlin Ross, Carol Hunter, Christian Holmes, Daniel Lopez, Douglas Moehle, Erin Anderson, Erin Rolf, Jennifer Courtney-Keyse, Jessica Perry, Jessica Wainman, Lauren Snella, Lisa Hellmann, Marc-Paul Johnsen, Mark Sass, Megan Taylor, Michael Rollolazo, Molly Ewing, Raven Medrano, Scott Ramsey, Tyrone Yarbrough, Venessa Valdez, Victoria Tubbs, ilyanna kreske

Durango, Co

ALICIA MCCLUNG

Englewood, Co

Joe Riehl

Erie, Co

Kelly Feinstein-Johnson

Evergreen, Co

Julia Fliss, Rick Roadruck

Fort Collins, Co

Barbara Janssen, Kurt Knierim, Lisa Neal, Wendy Bergman

Golden, Co

Hayley Breden, Melinda Bowers

Greeley, Co

Annie White, Richard Cieminski

Lafayette, Co

Jacob Jansen

Littleton, Co

Hannah McClain, Lindsey Widstrom, Susan Cox

Longmont, Co

Katie Torres, Lynn Lovett Barr, Michael Rees

Louisville, Co

Christine Manzo, Tiffany Boyd

Parker, Co

Michael Laudick

Pueblo, Co

Mike Maes

Telluride, Co

Lauren Norton, Theresa Koenigsknecht

Thornton, Co

Cameron Leonard

Usaf Academy, Co

Caroline Falzone, Christopher Nemec, Jessica Wittebols, Kathryn Derrah, Trina Corley

Westminster, Co

Pete Newlove

Wheat Ridge Co, Co

Andres Martinez

Connecticut

Avon Town Of, Ct

Alicia Kitten

Branford, Ct

Sharon Shirley

Bridgeport, Ct

Deborah Abram, Joshua D. Taylor

Danbury, Ct

Anne Riddle, Kimberly DAuria

Darien Town Of, Ct

Kathleen Anstis

East Hartford, Ct

Katie Lattarulo

Fairfield, Ct

Ken Hoin

Hamden, Ct

Dina Secchiaroli, Elizabeth Young

Litchfield, Ct

Matthew Evangelisti

Meriden, Ct

Eileen O’Brien

Middlebury, Ct

Jason Kahn

Mystic, Ct

Michele Manning

New Britain, Ct

Erika Dawson Head, barbara maselek

New Haven, Ct

Dana Palmieri, Emily MacMelburn, Nataliya Braginsky, Scott Meikle

New Preston Marble Dale, Ct

Eileen Kelly

Newtown, Ct

Paul D’Agostino

Norwalk, Ct

Jennifet Pokorney

Norwich, Ct

Steve Schumacher

Orange, Ct

Rich Novack

Riverside, Ct

Kelly Bridges

Shelton, Ct

Katelyn Tucker

Southbury, Ct

Yarel Marshall

Southington, Ct

Deborah kennedy, Heather A., Joan Hurley

Southport, Ct

Lila Schooler

Stamford, Ct

Nan Frydland, Zoe Harris

Storrs Mansfield, Ct

Ed Dorgan, Elyse Poller

Washington Depot, Ct

Julien Herpers, Robert Mandl

West Hartford Town Of, Ct

Jessica Greenebaum

West Hartford, Ct

Gregory Shenk, Sharon Lanza

Westport, Ct

Michele Cerino, Peter Murrugarra

Windsor Locks, Ct

Jason Qua

Woodstock, Ct

Laura Buffi

District of Columbia

Washington, Dc

Aja Simpson Zulfiqar, Alberto Otero, Alex Guyton, Alexa Arboleda, Alexis Feliciano, Amy Young, Anne-Marie Reidy, Ariel Alford, Ashley Chu, Astrid Riecken, Athena Kopsidas, Barrie Moorman, Bill Stevens, Cara Fulton, Carlton Ackerman, Constance Thayer, Ebony Marshman, Elise Kohan, Esme Pierzchala, Fallon Keplinger, Gail Lelyveld, Jack Werstein, James Loewen, Jenelle Whittaker, Jennifer Abercrombie, Jennifer Lowe, Jessica Bishop, Jessica Rucker, Karen Lee, Karl Marx, Kathleen Pyne, Krista Howell, Liora Valero, Makai Kellogg, Marcy Campos, Maurice Tome, NaVonda Marshall, Naina Wadhwa, Nancy Mirabal, Nicole Braxton, Nicole Clark, Nina Abelson, Nubia Gerima, Raphael Bonhomme, Sabre Goldman, Sammi Mahoney, Silvana Oderisi, Stacey Cohen, Teresa Price, Thomas Guglielmo, Tom Faleti, Topher Kandik, Traci Dennis, christopher dunne, john borkowski

Delaware

Hamburg Bahrenfeld, De

Claudia Egner

Middletown, De

Karen Davis

Milford, De

Thomas Leighty

Milton, De

Raymond Taddeo

Newark, De

Denise Murray, Diane Codding, Heather Anderson, Randye Harrison-Dixon, Scott Parsons

Wilmington, De

Bruce Fox, Jeanette Greenzweig, Jenifer Hummer, Jessica Inskeep, Maribeth Jaeske, Nikki Bartolo

Florida

Altamonte Springs, Fl

Melinda Wimbish

Aventura, Fl

Deborah Vainstein

Bradenton, Fl

Gloria Custodio, Jaclyn DuBois

Cantonment, Fl

Jeri Shaffer

Cape Coral, Fl

Chadd Holmes, Mel Lindsay

Clearwater, Fl

Joanna Hirsch

Clermont, Fl

Amie Ostmann, Paul Scott

Coral Springs, Fl

Matthew Gross

Dania, Fl

Cecilia Campbell

Davie, Fl

Amy Taylor-Henry

Deland, Fl

Colleen Cunningham

Delray Beach, Fl

Robert Weiner

Fort Lauderdale, Fl

Ed Farrell

Fort Myers, Fl

Heather Williams, Myra Mendible

Fort Walton Beach, Fl

Cyndi Stone, Elizabeth Richert

Gulf Breeze, Fl

Jessica Vaughn-Clark

Haines City, Fl

Maki Scott

Holiday, Fl

Haley Tylka

Hollywood, Fl

Christopher Peraza

Homestead, Fl

Maria Torres

Jacksonville, Fl

Donnella Quartrman, Gary Techentien, Jo Carlisle, Kevin Smith, Kristen Kimball, Lance Duff, Lisa Montgomery, Robert Wilkison, Tim Gilmore, Warren Buck

Jupiter, Fl

Jason Motta, Todd LaVogue

Key West, Fl

Jennifer Franke

Kissimmee, Fl

Amanda Novick

Lake Wales, Fl

Gregory Esteve

Lakeland, Fl

Amber Schumaker, Elizabeth Pisano, Heather Epps

Land O Lakes, Fl

Douglas O’Brien, Kenny VBM lankenship

Largo, Fl

Kelly Bayes, Leah Huber, Veronica Foley

Lutz, Fl

Angela Taflampas

Melbourne, Fl

Debra Marshall

Miami Beach, Fl

Katerina Bolos, Nancy Dunn, Thomas Fiori

Miami, Fl

Benita Gordon, Ceresta Smith, Femi Folami-Browne, Gloria Pelaez, James Sanchez, Madison Rodriguez, Suzanne Buddle, Theresa Fletcher

Micanopy, Fl

Darby Delane

Miramar, Fl

Adina Mujica

Naples, Fl

Gary Falkenberg

New Port Richey, Fl

Erica Rodriguez, Rebecca Russell

Ocala, Fl

Cheryl Lindstrom

Okeechobee, Fl

Makeda-Ione Brome

Orlando, Fl

Justine Huber, Katie Pertschi, Laura Markley, Shauna Jackson, Shelley Park

Panama City, Fl

Allison Moon, Robert CVORNYEK

Pensacola, Fl

Denise Barnett, Jasmine Williams, Marial Quezada, Valerie Lynch

Pompano Beach, Fl

MR Russo, Maria Niforos, Walter Garcia

Port Charlotte, Fl

Andrea Vazquez, Carrie Eicher

Port Orange, Fl

Amy Spies

Punta Gorda, Fl

Victoire Dempaire

Riverview, Fl

Melodie Biegaj, Yolanda Turner

Rotonda West, Fl

Caroline Gannon

Ruskin, Fl

Thomas Keene

Safety Harbor, Fl

Amy Callaghan, Kathryn Curry

Saint Petersburg, Fl

Amanda Saayfan, Annette Wylie, Renee Obrien

Sarasota, Fl

Adriana Robledo, Carol LaVallee, Jean Faulk

Sebring, Fl

Murphy Timothy

Seminole, Fl

Janice Howell

St Petersburg, Fl

Sharion Thurman-Reeves

Stuart, Fl

Amy Compare, Patricia Mitchell

Tallahassee, Fl

Barbara Paulin, Bryan Williams, Cedrita Demus, Heather Garcia

Tampa, Fl

Alba Lamar, Jennifer Robinson, Kelly Benedetti, Sändra King Glenn

Tavares, Fl

Shaina McSweeney

The Villages, Fl

Christina Byers

Valrico, Fl

Wendy Wawrzyniak

West Palm Beach, Fl

Aimee Trier, Bradford Pazant, Stephanie Melendez

Georgia

Acworth, Ga

Cassandra Martinelli, Petrina Fowler

Alpharetta, Ga

Shane Mangrum

Athens, Ga

Allie McCullen, Anna Traffanstedt, Denise Oglesby, Jailenne Gil-Arroyo, Susanna Arnold

Atlanta , Ga

Jennifer Susko

Atlanta, Ga

Andra Burns, Andrew Dirks, Athena Ayers, Erin Mason, Erin Schauder, Hanin Burnham, Jill Hanson, Lindy Settevendemie, Livia Simmons, Margaret Verner, Melanie Turner-Harper, Patricia Weaver, Ryan Berry, Scott Ritchie, TIMOTHY MCMAHON, Tanysha Nunnally, jacqueline fawaz

Bainbridge, Ga

Dana Pollock

Bishop, Ga

Brian Dotts

Canton, Ga

Jennifer Ward

Columbus, Ga

Aaron Guest

Covington, Ga

Marcus Logan

Cumming, Ga

Aimee Dooley

Dallas, Ga

Kenneth Williams

Decatur, Ga

Amy Manlapas, Anna Discenzo, Cassandra Black, D. Hunter, Janet Turner, Lisa Jameson, Liz Williams, Mari Ann Banks, Michelle Zoss, Nellie Ruby, Patrick Enderle

Dublin, Ga

Tammy Howard

Gainesville, Ga

Erin Chumbler

Grayson, Ga

Tracii Butler

Griffin, Ga

Claudia Diez

Jackson, Ga

Laurie Carroll

Jonesboro, Ga

Jennifer Bennifield

Kennesaw, Ga

Brian Lawler

Lakemont, Ga

Miranda Compton

Lawrenceville, Ga

Sherri Lucas-Hall

Marietta, Ga

Greg Brooking, Marcie Donaldson, Michelle Tooson, Sandy Piper, Tanya Frierson, Vickey Bolling

Pine Mountain, Ga

David Williams

Roswell, Ga

Michelle Lynch

Savannah, Ga

TAKISHA GATES

Stockbridge, Ga

Rebecca Dorsey

Summerville, Ga

Karen Appelbaum

Tucker, Ga

Alison Cundiff, Janine JeffBaah, Nicole Steverson

Watkinsville, Ga

Kristen Stamey

Guam

Santa Rita, Gu, Gu

Sophia Underwood

Hawaii

Honolulu, Hi

LM Rodriguez, Patrick Patterson, noenoe barney-campbell Campbell

Kailua Kona, Hi

Lauren Doherty

Kailua, Hi

Candace Andrada

Kapolei, Hi

Travis Armstrong

Pahoa, Hi

Empress Modupe Olufunmi-Jacobs

Honolulu, Hi

LM Rodriguez, Patrick Patterson, noenoe barney-campbell Campbell

Iowa

Ames, Ia

Missy Springsteen-Haupt, Whitney Judas

Bettendorf, Ia

Jaylynn Kerr

Cedar Falls, Ia

Adel Kessler, Beth Huber, Jennifer Paulsen

Cedar Rapids, Ia

Chris Rolwes, Julie Bradley, Michelle Frye

Coralville, Ia

Jeff Erickson, Lisa Mellecker

Council Bluffs, Ia

Jordan Preston

Davenport, Ia

Julia Leonard

Decorah, Ia

Dana Bockman, Jill Leet-Otley

Des Moines, Ia

Colton Reetz, Katy Swalwell, La Toshia Burrell, Leslie Barnhizer

Fairfield, Ia

gregory wickenkamp

Fort Madison, Ia

Dominique Akpore

Iowa City, Ia

Alexander Lalagos, Alisa Meggitt, Aubrey Noonan, Sara Palante, Trechiondria Lathan

Mount Vernon, Ia

Patrice Becicka

New Hampton, Ia

Melissa Nelson

Oelwein, Ia

Nickie Michaud Wild

Paullina, Ia

Kevin Hanlin

Riverside, Ia

M J Redlinger

Sioux City, Ia

Sara Berntson

Waterloo, Ia

Denny McCabe, Nekoda Garbes, Sally Priebe

Waverly, Ia

Amy Pilcher, Ruben Carrion

West Des Moines, Ia

Carrie Jacobs

Winthrop, Ia

Lee White

Idaho

Blackfoot, Id

Alexa McConville

Boise, Id

Dolly Higgins, Edwin Keener, Jenn Siegel, Joanne Klein, Julie Gill, Susan Whipple

Idaho Falls, Id

Kristina Batalden

Lewiston, Id

Megan McMinn

Meridian, Id

Mackenzie Smith

Nampa, Id

Katharine Schell

Pocatello, Id

Katy Hopkins, MariLana Buck

Stites, Id

CURTIS LANOUE, Cathy Blake, Dr. Judith Dunkerly, Kathleen Holmes, Roseanne Puzzello

Victor, Id

Melissa Young

Illinois

Aurora, Il

David Kettley, Deatrice Childs, Erica Conwell, Rebecca Walker

Bartlett, Il

Carissa Bedi

Belleville, Il

Jamilah Whiteside

Belvidere, Il

April Norman, Patricia Helm, Teresa Kruger

Bridgeview, Il

Dalila Benameur

Carlinville, Il

ROBERT CARD

Champaign, Il

Barbara Miller

Charleston, Il

Marjorie Hanft

Chicago Heights, Il

Arnee’ Love

Chicago, Il

Adam Geisler, Alyson Paige Warren, Amy Treadwell, Anne-Bernadette Weiner, Annie Jackson, Ashley Kiddle, Asma Shakir, Audrey Brinkers, Beverly Allebach, Caitlin Scheib, Catherine Cristofani, Christine Thompson, Claire De Leon, Daniel Cohen, David Temkin, Deborah Riddle, Derek Ault, Edward D.Juillard, Eliza Bryant, Frances Bartolutti, Greg Michie, James Klock, Jane Mizzi, Jeannee Turner, Joan Bradbury, John Breen, John Yolich, Jonah Bondurant, Josh Radinsky, Julie Devaud, Julie Unold, Julius Cajigas, Justin Altay, Katherine m Lansky, Kayce Bayer, Keith Marek, Kimberly Goldbaum, Kimberly Mitchell, Laura Gluckman, Leo Wolf, Lisa Rothenberg, Lydia Falconnier, Maria Hernandez, Mars Caulton, Mary Kay Marrello, Maura Nugent, Michael Kelly, Naomi Ramsay, Paul D’Addario, Paul Friedrich, Rebecca Desalvo, Richard Grossman, Rico Gutstein, Runa Zaman, Samantha Godden-Chmielowicz, Sara Corona Goldstein, Sara Stellfox, Sarah Bugay, Stephanie Collins, Sydney Hart, Tiffany Bartucci, Virginia Boyle, pauline lipman

Dekalb, Il

Alissa Campbell

Downers Grove, Il

Kim Bywater, Marianne King

East Saint Louis, Il

Marshata Caradine

Elmhurst, Il

LINDSEY DITOMASSO

Elmwood Park, Il

Inga Lucans

Evanston, Il

Elizabeth Meadows

Fairview Heights, Il

Rachel Pehle

Fox Lake, Il

Justin Strebel

Glenview, Il

Aimee Neumann, Colin Bailey, Olivia Perlow

Grayslake, Il

Amy Corey

Gurnee, Il

Lisa Steffen

Harvey, Il

Tenille Wright

Harwood Heights, Il

Sonia Oliva

Hazel Crest, Il

Tammy Gibson

Kankakee, Il

Pete Bretzlaff

Lansing, Il

Kim Praser

Lisle, Il

Emilie Hansel

Marshall, Il

Jenn Smitley

Melrose Park, Il

Jared Szaltis

Metamora, Il

Rebecca Rhodes

Moline , Il

Margarita Mojica

Naperville, Il

Mary Yockey

Nashville, Il

Michele Goostree

Normal, Il

Corey Beirne

Oak Park, Il

Angela Hawkins, Christian Kadlec, Zoe Schirmer

Palos Heights, Il

Pamela Castro

Plainfield, Il

Christopher Michel

Rockford, Il

Ben Riffle, Braxton O’Hearn, Nicole Gasparini

Saint Charles, Il

Katy Rank

Skokie, Il

Patricia Savage-Williams

South Beloit, Il

Braxton O’Hearn

Springfield, Il

Ingrid Kamphaus

Streamwood, Il

Adriana Caballero

Tinley Park, Il

Eliza Palumbo

Urbana, Il

DEBBIE REESE, Sandra L Osorio

Waukegan, Il

Ron Ashlaw

Wheaton, Il

Scot Hansen

Wilmette, Il

Cynthia Fey, John Ward

Indiana

Anderson, In

Amanda Carr

Arcadia, In

Mary Mikesell

Avon, In

Daniel Werst

Bedford, In

Alita Thomas

Bloomington, In

Nicolas Peterson

Brownsburg, In

Kara Smith

Fort Wayne, In

Jessica Farlow, Sydney Early

Goshen, In

Sarah Turner

Greenfield, In

Amanda Brown, Maranda Anderson

Hammond, In

Anita Cox, David Detmer

Indianapolis, In

Aj Lentz, Christiann MacLean, Cindi Pastore, Elizabeth Culp, Emma Cudahy, Franklin Oliver, Joshua Swem, Julia Goldburg, Kassi Hall, Luke Lofland, Myra Haase, Sarah Hutchison, Stephanie Mann, kathleen marrs

Lafayette, In

Dennise Grater, Josh De Lon

Muncie, In

Eva Zygmunt

Munster, In

Guadalupe Ramirez

Newburgh, In

Sarah Bruegger

Plainfield, In

Linsay Osos

Richmond, In

Sara Ainsworth

South Bend, In

Elizabeth Drake, Erin Lemrow, Marilyn Arney, Peggy Appleby

Terre Haute, In

Destiny Wilson

Valparaiso, In

Danielle Stobie

Kansas

Atchison, Ks

Kurt Schlanker

Garden City, Ks

Hallie Kristalyn

Kansas City, Ks

Matthew Peterson

Lawrence, Ks

Diane Welchhans

Leawood, Ks

Jessica Mills

Lindsborg, Ks

Kim Hett

Mission, Ks

Collin LaJoie

Newton, Ks

Harmony Gerlach

Olathe, Ks

Ashley Weber

Overland Park, Ks

susan gittinger

Roeland Park, Ks

Carrie Paulette, Elizabeth Ault, Michael Rebne

Stilwell, Ks

Kristie Hudson

Topeka, Ks

Andrea Boyack, Jose Marquez

Wichita, Ks

JONATHAN ALBERS, Ramona Becker

Kentucky

Bellevue, Ky

Michelle Bodey

Berea, Ky

Angel Rivera

Danville, Ky

Tevin Washington

Ft Mitchell, Ky

Adam Holliday

Georgetown, Ky

Dee Crescitelli

Louisville, Ky

Abigaiut Palof, Aletha Fields, Allison Ojeda, Amia Bridgeford, Bethany Olson, Brandon Riddle, Cate Fosl, Catherine Hatcher, Chanda Fowler, Cortnee Gray, Diane Pecknold, Helen Turner, James Miller, Jessica Anderson, Jessica Cresseveur, John Brewer, Kim Sorise, Michelle Munizaga, Sarah Tarutani, Shirletta Kinchen, Tim Hargesheimer, Trinidad Jackson, Troy Petrie

Lexington, Ky

Michelle Williams, Sunshine Jumaily

Louisville, Ky

Abigaiut Palof, Aletha Fields, Allison Ojeda, Amia Bridgeford, Bethany Olson, Brandon Riddle, Cate Fosl, Catherine Hatcher, Chanda Fowler, Cortnee Gray, Diane Pecknold, Helen Turner, James Miller, Jessica Anderson, Jessica Cresseveur, John Brewer, Kim Sorise, Michelle Munizaga, Sarah Tarutani, Shirletta Kinchen, Tim Hargesheimer, Trinidad Jackson, Troy Petrie

Richmond, Ky

Susan Cintra

Louisiana

Abbeville, La

Jennifer Choate

Baton Rouge, La

Carolyn Boutte, Deborah McElgin, Kealy Duke

Lafayette, La

MONIKA WEISS

Mandeville, La

Shelby Thompson

Maurice, La

Ingrid Semien

Metairie, La

K Gibson, Katana Diegel

Monroe, La

Jana Giles, Vanessa Small

New Orleans, La

Caitlin Vanderwolf, Elise Butler-Pinkham, Eric Schroeder, Janell Regaldo, Kathryn Gawor, Kimberly Hebert, V. P. Franklin

Plain Dealing, La

Stacey McAdoo

Reserve, La

Cassady Cooper

Youngsville, La

Anita Romero, Haley Barbier

Massachusetts

Acton Town Of, Ma

Allison Hammer

Amherst Town Of, Ma

Jesse Johnson, Max Page, Rick Howes, Sarah Pallas

Andover, Ma

Mary Robb

Attleboro, Ma

Anna Cordeiro

Belmont, Ma

Dean Spencer, Jill MacKinnon

Berlin, Ma

Todd Ryan

Beverly, Ma

Christine Draper, Jennifer Schley-Johnson, Lea Benson

Blackstone, Ma

Caol Conti

Boston, Ma

Judi Freeman, Michelle McElwaine, Noelle Walters, Peggy Volcy, Scott Rush

Braintree, Ma

Gretchen Brehm

Bridgewater, Ma

Danielle Mooney

Brighton, Ma

Julia Gustin, Molly Camp

Brockton, Ma

Elizabeth Charlton, Renée Heywood, Rose Arthur

Brookfield, Ma

William Puishys

Cambridge, Ma

Gretchen Brion-Meisels, Lawrence Blum, Lisa Ebel, Margaret Self, Tracey Gordon, Trevor Ladner

Chelmsford Town Of, Ma

Robin Strizhak

Chestnut Hill, Ma

Abby Saul, Yolanda Wilcox Gonzalez

Dedham, Ma

Oneida Fox Roye

Dighton, Ma

Kathleen Reilly

Dorchester Center, Ma

Thomas Dolphin

Dorchester, Ma

Christopher Martell, Jeffrey Isen

Dover, Ma

Rachel Miller

Eastham, Ma

Julie Quigley

Fiskdale, Ma

Susan Connell Biggs

Fitchburg, Ma

Nico Robuccio

Florence, Ma

Mary Cowhey

Framingham, Ma

Dana Huekell, Jason Austin, Magaly Rivera, Sara Harvey

Gloucester, Ma

Cynthia Mochowski, Heidi Wakeman, Simon Paddock

Goshen Town Of, Ma

Leslie Leff

Grafton, Ma

Jennifer Vacca

Greenfield, Ma

Douglas Selwyn

Halifax, Ma

Sara Slager

Harvard, Ma

Kristin Wachtelhausen

Holyoke, Ma

Mark Clinton

Hull, Ma

Michelle McElwaine

Ipswich, Ma

Paul Stacy

Jamaica Plain, Ma

Alison Kronstadt, Jenny Jacobs, Joana Chacon, Rae Woodcock

Lenox, Ma

K. Meagan Ledendecker

Leominster, Ma

Jaclyn Couture

Leverett, Ma

Sara Barber-Just

Lexington, Ma

Biff Maier, Joan Krensky

Lowell, Ma

Sarah Bustin

Lynn, Ma

Sarah OShea

Malden, Ma

Amine Yakine, Elana Mayer, Heather Levine, Lauren Dupont, Paul Degenkolb

Mansfield, Ma

Jenna Bush

Marblehead, Ma

Meghan Hale

Mattapan, Ma

Macquin Brockington

Maynard, Ma

Nicole Fernald

Medford, Ma

Deborah Donahue-Keegan, Ryan Liacos, Sagie Tvizer, Sharon Jones Phinney

Melrose, Ma

Christopher Buttimer

Middleboro, Ma

Debra Van Essendelft

Milton, Ma

Michael Stewart

Natick, Ma

Jennifer TumSuden

Needham Heights, Ma

Drew Ames

Newton Highlands, Ma

Jim Murphy

Newton, Ma

Anne Carey, Roland Moffitt

North Andover, Ma

Jean Kosky, Lance Latham

Oxford, Ma

Jaimee Taborda

Pittsfield, Ma

Kimberly Boland, Susan Sauve

Rockland, Ma

Ashley Balbian

Roslindale, Ma

Marcie Osinsky

Roxbury Crossing, Ma

Maria McNamara, Michael Berger

Roxbury, Ma

Ebony LePenn

Salem, Ma

Alexandra Kirby, Kate Milano

Sandwich, Ma

John Stifler

Saugus, Ma

Josh Coran

Shelburne Falls, Ma

Bill Ivey

Somerville, Ma

Brandon Hagan, Connor Sheridan, Erika Riddington, Garret Virchick, Julia Gouvea, Lawrence Aaronson, Melissa Moore

South Hadley, Ma

Lydia Petoskey

Springfield , Ma

Marie Keith

Springfield, Ma

Chris Trevethan

Stow, Ma

Kelly Lawlor

Sudbury, Ma

Dylan Guarino

Tisbury Town Of, Ma

Heather Bell

Wakefield, Ma

Fernanda Kray

Waltham, Ma

Diane Greeley, Kate Slater

Watertown, Ma

Kelly Phillips

Wayland, Ma

Liane Hicks

Wellesley, Ma

Lori DiGisi

West Hatfield, Ma

Charlie O’Dowd

West Newbury, Ma

David Nitchman

Williamstown, Ma

Alana Harte

Wilmington, Ma

Jana Borgen

Worcester, Ma

Dana Huff, Danielle Poche, Sarah Michaels, Tracey Phillips

Yarmouth Town Of, Ma

Alexandra Caldwell

Maryland

Annapolis, Md, Md

Julia Maycock

Annapolis, Md

Charlie Martel, Jane Zanger, Kathy Hanson, Suzanne Marcinkiewicz

Baltimore, Md

Alison Baran, Brian Deller, Cecil Gray, Christopher Pagliarini, Chuck Goetz, Donna Brown, E. Pailin Gaither, Erika C, Gab Sussman, Hallie Herz, James Baker, Kathy marmor, Lena Amick, Lynnett Redhead, Majella van der Werf, Matthew Hentz, Michelle Prieditis, Rachel Popp, Seth Billingsley, Shae Savoy, Victoria Lebrón, timothy SASSCER-BURGOS

Bel Air, Md

Robert Handy,Ed.D.

Beltsville, Md

Charles D. Battles

Bethesda, Md

Kim Sienkiewicz, Robert Scribner, Vincent Brannigan

Bowie, Md

Sulaiman Robinson, Susan Dortch

Brandywine, Md

Sita French

Brentwood, Md

Zo Clement

Burtonsville, Md

Andrew White

Cabin John, Md

Jennifer Kaufmann

Capitol Heights, Md

Anita Walls

Catonsville, Md

Jeanette Swank

Centreville, Md

Christine Betley

Columbia , Md

Erika Chavarría

Columbia, Md

Johanna Hebert, Mike Lewis

Crownsville, Md

Gretchen Moran

District Heights, Md

Shawntika White

Edgemere, Md

Jessica Larson

Elkridge, Md

Alana Murray

Elkton, Md

Charles Hamilton

Ellicott City, Md

Joann Kang

Fort Washington, Md

James Jackson

Frederick, Md

Kim Moore

Gaithersburg, Md

Christina Sheppard, Joshua Rubin, Katherine Rodgers

Germantown, Md

Emily Rosaso, Gina Sorrentino, Jenny Roley, Lauren Black

Hyattsville, Md

Aline Heffernan, Jon Van Camp, Shannon Jones, Wendy Shenk-Evans

Hydes, Md

Adrienne Westlake

Laurel, Md

Daniel Grenier, Farhana Shah, JOSHUA PETERS

Marriottsville, Md

Lydia Tippett

Montgomery Village, Md

Will Saunders

Odenton, Md

Candace Truitt, Morgan Carcamo

Owings Mills, Md

Josiah Lookingbill

Phoenix, Md

Natalie Avallone

Rockville, Md

Martin Bergoffen, Sarada Devi Jasti Currie, Wendy Root

Salisbury, Md

Kosta Kyriacopoulos

Silver Spring , Md

Rahman Culver

Silver Spring, Md

Arely De Leon Barrientos, Cassandra Heifetz, Charles Alexander, Chas Foster, Donna Sawyer, Ellen Drakes, Holly Stephens, Janet Vasquez, Jennifer DeLorge McKeown, Jordan Love, Katherine Towle, Marla McLean, Mary Hart, Rebecca Funk, Robert Mostow, Shel Dockery, Tiferet Ani, Yulisa Cruz, mary dent

Sykesville, Md

Rob Spivey

Takoma Park, Md

Lynnly Tydings, NICOLE ENTWISTLE, Therese Gibson

Temple Hills, Md

Pamela Ransome

Towson, Md

Benjamin Welsh

Upper Marlboro, Md

BARRY FARGO, Bryan Matthews

Waldorf, Md

Carol Jackson

Maine

Blue Hill Town Of, Me

Cooper Smallidge, Libby Edwardson, Scott Springer

Bucksport, Me

Christina Earley

Cape Elizabeth, Me

Joanna Payne

Casco, Me

Mary Bryce

Farmington Town Of, Me

Kat Zachary

Gardiner, Me

Luiza Brown

Hampden, Me

ginger hansen

Kittery, Town Of, Me

Aimee Sutherland, Amy Adams, Gabrielle Bertrand

Lincolnville, Me

Amy Smith

New Gloucester, Me

Kerry Loupe

Norway, Me

Melissa Prescott

Portland, Me

Anne Baltren, Cheryl Hart, Kate Kessler

South China, Me

Ryan Reed

South Portland, Me

Paul Carignan

Waldoboro, Me

Kristin Sims

Westbrook, Me

Cheryl Hart

Winthrop, Me

Kristin McLaren

Yarmouth, Me

Jennifer Willard, Sarah Norsworthy, Susan Stover

Michigan

Alpena, Mi

Lisa Rhea

Ann Arbor, Mi

Amanda Smith, April Rissel, Kathe Hetter, McKenzie Campbell, monét cooper

Battle Creek, Mi

Sherri Crane

Belmont, Mi

Loren Koella

Benton Harbor, Mi

Ryan Ham

Blissfield, Mi

Ylisse Yepez

Brighton, Mi

Shannon Headley

Byron Center, Mi

Michelle Elizondo

Caledonia, Mi

Kelley Whaley

Cascade Twp, Mi

Rick Jackson

Chelsea, Mi

Lynn Wolf

Clarkston, Mi

Amy Kemmer

Clawson, Mi

Danielle Peck

Clio, Mi

Kelly Curtright

Commerce Twp, Mi

Jackie Shipley

Crystal Falls, Mi

Angela Heuvelmans

Dearborn Heights, Mi

Heather Nicholson-Bester

Delton, Mi

Sara Matthews

Detroit, Mi

Carole Hosey, Jodie Boehlke, Paul Thebert, Paul Trombley, Robert Buchta

Dexter, Mi

Autumn Campbell

East Lansing, Mi

Sarah Geist, Scott Farver

Escanaba, Mi

Lauren Bishop

Flint, Mi

Mara Fulmer, Michael Stewart

Galesburg, Mi

Amy Eastman

Georgetown Twp, Mi

Courtney Watkins

Grand Haven, Mi

Christina Toppen

Grand Ledge, Mi

Renee Fields

Grand Rapids, Mi

Bethany Gravert, Blake Mazurek, Briana Klug, Emily Pearce, Holly Peterman-Gomez, Jennifer Becker, Jill Gleason, John Walcott, Karen Johnson, Kati Pfleeger, Kelsey Clapp, Krista Benson, Liana Conrade, Lindsay Carlson, Margaret Venema, Matt Vriesman, Nicole Durso, Paig Spender, Sheryl Depker-Barau

Hamtramck, Mi

LarryVFP skwarczynski

Harper Woods, Mi

Steven Monteleone

Hazel Park, Mi

Alexa Bergeski, Emma Farr

Holly Twp, Mi

Tracey Pinch

Holt, Mi

Lauren Billings, Sarah Moore, Teryn Henderson

Howell, Mi

Jennifer Garcia

Huntington Woods, Mi

Susan Warrow

Jackson, Mi

Katie Freeliegh, Rob Campbell

Kalamazoo, Mi

AJ Householder, Andrea Villarreal, Dawn Kahler, Don Cooney, John Cosby, Kara Applegate, Kellen Deau, Melissa James, Michelle Wilson-Banks, Rick Searing, Takisha Johnson, Victoria Marcetti, Whitney Weiner, Yvonne Unrau

Lake Orion, Mi

Rachel Babich

Lansing, Mi

Amber Butler, Andrew Tisdale, Brittany Szombati, Chloe Hutcherson, Dan Kemsley, Erin Bronstein, Heather Wingett, Jeff Gower, Jill Horn, Katherine Franklin, Kimberlyn Fauson, Megan DeWall, Natalie Queen, Renee Fields, Rosaline Kuiper-Price, Stephanie Brokstad-Franks, Thomas DeLong, Tiernan O’Rourke, Todd Simon, Travis Neller

Linden, Mi

Julie Peake

Livonia, Mi

Catherine Rayes, Karen Casagrande-Dave

Lowell, Mi

Caitlin Oliver

Macomb Twp, Mi

Adam Brandt, Amy Moening

Madison Heights, Mi

Casey Mclellan

Mason, Mi

AmySue Hopkins, Katelyne Thomas

Orchard Lake Village, Mi

Ellie Friedman

Oshtemo Twp, Mi

Brianne Mayhew, Christopher Coash, Maren Tillman, Mary Mazei, Meg Blinkiewicz, Sandy Glasser, Stacy Salters Jackson

Otsego, Mi

Cathy Weirick

Oxford, Mi

Melissa Mcsweeney

Pinckney, Mi

Tasha Lebow

Plymouth, Mi

Jennifer Lenardon, Lori Strachan

Portage, Mi

Amber Dixon, Angela McMillan, Ann Lamble, Ashley Bowen, Ashley Offidani, Carlee Stoker, Jeanne Friedman, Joanne Walters, Kate Phipps, Pat Simpson, Tina Bravata

Portland, Mi

Kelli James

Rockford, Mi

Heather Phillips

Saint Ignace, Mi

Sue St Onge

Saint Johns, Mi

Andrea Ryan

Scotts, Mi

Kelley Howard

Southgate, Mi

Erica Saville

Traverse City, Mi

Alison Sullivan

Warren, Mi

Danielle Allen, Marvella G

Waterford, Mi

Emily Halls

Wayne, Mi

Kalyn Wulatin

West Bloomfield Twp, Mi

Andrea Trivax

Wixom, Mi

Grace Voisin

Wyoming, Mi

Emily Márquez, Joline Andrews, KayLee Fredricks, Rachael Dupon

Ypsilanti, Mi

Andrea Adams, Bobbi Boles, Brian Burak, Denae Henson, Jody OBryan, LMSW, Kyrsten Persells, Martina Vit, Matt Hamilton, Rebecca Herrin, Tanya Dixon, Terry Carpenter

Minnesota

Alexandria, Mn

Jacob Clauson

Bayport, Mn

PAUL RICHTER

Bemidji, Mn

Heather Lucas

Burnsville, Mn

Lexi Rollie

Duluth, Mn

Dehlia Seim, Katie Ruhland

Elk River, Mn

Kirsten Rossum

Forest Lake, Mn

Marina Konold, Matt Gockowski, Reid Fore

Goodhue, Mn

Holli Larimore

Maple Grove, Mn

Kristin Thompson

Minneapolis, Mn

Amber Rice, Andrea Saenz, Anneliese Paulson, Audrey Cullen, Candace Burckhardt, Daniel Husman, Denise Felder, Dylan Perry, Elizabeth Ihde, Elizabeth Moklestad, Kate Harris, Kristen Pehl, Kristina Kvarnlov-Leverty, Lauren Wilvers, Lisa Parra Staves, Mary Cullen, Michelle Kelly, Paul Spies, Peter McKown, Richard Beach, Robert Lewis, Roxanne Gould, Ryan Bour, Sara Nelson, Sarah Hassebroek, Shannon Karkula, Shelley L Gatti, Suzanne Blum Grundyson, Walter Johnson, Zina Toure

Minnetonka, Mn

Katie McKnight

Osseo, Mn

BONNI Hill, Laura Wagenman

Pine Island, Mn

Jennifer Wernau, Joseph Mish

Richfield, Mn

Beth Kowski

Rosemount, Mn

Jenny Davis

Saint Paul, Mn

Amy Lyga, Ann Hebble, Anna Robinson, Bobbie Olson, Brian Lozenski, Brionna Harder, Danielle Deschaine, Glenn Thomas, Jane Gottfried, Kelsey Groebner, Laura Tucci, Laura Weaver, Mara Johnson, Mark Roudané, Marni Wilson, Matthew Hausman, Megan Lewandowski, Nick Miller, Nicola Turnet, Sarah Smith, Theresa Haider, Tiffany Dreher, Tom Lucy, Wendy Harris

South Saint Paul, Mn

Jeremy Meinhardt

Spring Grove, Mn

Madeline Rainey

St Paul, Mn

David Cobbins

West St Paul, Mn

Sarah Forsberg

Woodbury, Mn

Diane Durnick

Worthington, Mn

Alexandra Fagan, Kerry Forsell

Missouri

Arnold, Mo

Christen Santoscoy, Sara J. Schmidt

Blue Springs, Mo

Renee Sumner

Brookfield, Mo

Julee Reese

Brookline, Mo

Dennis Rudnick, Elaine Choate

Cedar Hill, Mo

Jessica Keenan, William Linn

Chesterfield, Mo

MELANIE SHEDD

Columbia, Mo

Alexis Miller, Ashley McCrady, Hannah Nandor, Katie Dunne, Katie Sipho, Lauren Hermann, Lindsey Mueller, Shakealia Finley, Susan Hunter, Tricia Price

Eureka, Mo

Justin Dixon

Farmington, Mo

Michael Bowles

Jefferson City, Mo

Kristen Tahour

Joplin, Mo

Danny LeDuc

Kansas City, Mo

Adriana Paez, Angela Lea, Chelsea Dahlstrom, Christina Dismang, Diane Bosilevac, Jaime Ursic, Lisa Gann, Mallory Hutchings-Tryon

Lake Saint Louis, Mo

Deborah George

Lees Summit, Mo

Jenn Mooney

Liberty, Mo

Melanie Grigsby

Maryland Heights, Mo

Jillian Miesen

Ozark, Mo

Stefanie Livers

Saint Charles, Mo

Brittany Janis

Saint Louis, Mo

Aimee Loveless, Anna Kazanecki, Bethany Keller, Brendan Berkery, Deborah Schmidt, Elizabeth Herbert, Heidi Kwentus, Mary Bayer, Melanie Duffner, Melissa Dillon, Melissa H Krause, Patricia Cliffe, Sarah Regan, Stacie Boren, Stephen Werner, samantha tabb

Springfield, Mo

Kyle Wallace

St Louis, Mo

Chris Winfrey, Martha Jaegers

Washington, Mo

Tip Matthews

Webb City, Mo

Adam Hughes

Mississippi

Coldwater, Ms

Maurice Muhammad

Columbus, Ms

Eric James

Hattiesburg, Ms

Yolanda Acey

Jackson, Ms

Anita DeRouen, Ashleigh Elder

Mccomb, Ms

Clinnesha Sibley

Pearl, Ms

LAURA GRICE

Tupelo, Ms

Emily Knight

Montana

Billings, Mt

Johanna Trout, Laurie Van Roekel, Sara Kane

Bozeman, Mt

Heidi Robison, Josh Rassi

Columbus, Mt

Lorrie Henrie-Koski

Hamilton, Mt

Kate Naughter

Laurel, Mt

Brianne Logan

Missoula, Mt

Celia Winkler, Olivia DeJohn, Rebecca Carson

North Carolina

Apex, Nc

Stephen Harris

Asheville, Nc

Cara Brackins, Kriya Lendzion, M Peeples

Ayden, Nc

Georgia Childs

Boone, Nc

Christina Tschida

Burlington, Nc

Sharon Wheeler

Carthage, Nc

Tracy Smallacombe

Cary, Nc

Leila Kayed

Catawba, Nc

Stacey Ybarra

Chapel Hill, Nc

Carla Cota, Deborah Stroman

Charlotte, Nc

Brianna Carter, Dina Modine, Donna Charneskie, Ely, Karen, Erica Ince, JoCelyn Roundtree, Leslie Neilsen, Lori DiCenzo Carter, Tracy Kennedy

Clayton, Nc

Crystal Hardison, Jeanie Aday

Concord, Nc

Carolee Barber

Durham, Nc

Emily Shepherd, Jessica Hauger, Jody Ellis, John Clark, Kerry Holbrook, Kiara Thore, Kristen Bell, Robert Gotwals, Turquoise LeJeune Parker, Wesley Hogan

Fayetteville, Nc

Francena Turner, LaTasha Mack

Garner, Nc

Kia Saunders

Gastonia, Nc

David Noblitt

Greensboro , Nc

Eric Wrencher

Greensboro, Nc

Deb Greene, Jasmine Getrouw-Moore, Tinisha Shaw

Greenville, Nc

Ashleigh Howard, Erica Sturdevant, Mary Beckloff

Grifton, Nc

Michael Moon

Hickory, Nc

Josh Nixon

Hillsborough, Nc

Dena Stanley, Jonathan McGovern, Kumar Sathy

Kannapolis, Nc

Daniel Helms

Lake Park, Nc

April Wyche

Monroe, Nc

Megan Barringer

Raleigh, Nc

Jim Argent, Jose Cruz, Karen Jones, Michael Robbins, Monica McKinney, Tamika Walker Kelly

Southern Pines, Nc

Ben Denton

Waxhaw, Nc

Amy Hunsaker

Weaverville, Nc

Kathryn Millar

Williamston, Nc

Cleta Harrell, Heather Butler

Wilmington, Nc

Scott Simmons

Nebraska

Lincoln, Ne

Becky Boswell

Omaha, Ne

Anne Guldemond, Ben Boeckman, Deborah McCollister, Emma Niebaum, Frank Edler

Papillion, Ne

Lashira Lemons

New Hampshire

Alstead, Nh

Nick Belsky

Andover, Nh

Lauren Duquette

Chester, Nh

Jacob Bennett

Concord, Nh

Carisa Corrow, Cassidy John, Cindy Falabella, Ryan Buchanan, Whitney Howarth

Dover, Nh

Nicole Haahr, Sherry Frost

Exeter, Nh

Charlotte Scott, Daniel Stowell, KATHLEEN HOLMES, Wendy Bergeron

Franconia, Nh

Eric Meth

Hampton, Nh

Amy Scholes, Heather Hyvari, Stacy Brown, Yekaterina McKenney

Hinsdale, Nh

Patricia Patricia

Keene, Nh

Sarah Downing

Lee, Nh

Kate Zimar

Manchester, Nh

Candace Moulton, Gregory Giorgio, Joanna Preucel, Sean Russell

Marlborough, Nh

Olivia Bregani

Nashua, Nh

Jocelyn Merrill, Kate Soucy, Paul Menard

New Boston, Nh

Misty Crompton

Newmarket, Nh

Joanne Lazarus, Kristi Lockhart

Pelham, Nh

Barbara Tobin

Peterborough Town Of, Nh

Stephanie Cassidy

Plaistow, Nh

Louise Pajak

Portsmouth, Nh

Abby Hood, Mary Vogt, Yussra Ebrahim

South Tamworth, Nh

Lianne Prentice

Spofford, Nh

Laura White, Shannon Kelly

Stratham, Nh

MEREDITH Coffin

Temple Town Of, Nh

Penny Culliton

Troy, Nh

Marianne Salcetti

Wolfeboro, Nh

Cailey Mastrangelo

New Jersey

Avon-By-The-Sea, Nj

Christine Fogler

Bayonne, Nj

Gene Woods

Brick, Nj

Bill Smith

Cherry Hill, Nj

Michele Steriti, Zeynep Isik-Ercan

Cinnaminson Twp, Nj

Beth Bresnahan

Clarksboro, Nj

Cheryl Mervine

Clementon, Nj

Veronica Jones

Clifton, Nj

John Callaghan

Collingswood, Nj

Geena Molinaro, Susan Ratajski

Colonia, Nj

Jennifer Jones

Deptford, Nj

Lisa Padua

Dpo, Nj

BARBARA KUTTLER

East Hanover, Nj

Dan Gonzalez

East Orange, Nj

Thelma Ramsey, olivia johnstone

Eatontown, Nj

Stacy Schiller

Edison, Nj

Enid Weiss

Englewood, Nj

Jessica Boisen

Englishtown, Nj

Sandra Campanaro

Fair Lawn, Nj

Christine Truscello, Dan Ferat

Fanwood, Nj

Erin Sassaman

Flemington, Nj

Christine Panzitta

Fort Lee, Nj

Maria Pflanz, Stephen Wolowitz

Freehold, Nj

Sarah Gross

Frenchtown, Nj

Lisa Cartwright

Greenwich Twp, Nj

Daniel McDonagh

Harrison, Nj

Jennifer Perez

Highland Park, Nj

Joanna Kenty, Julie Castellano

Hightstown, Nj

Neha Coles

Hoboken, Nj

Helen Kubilus

Hopewell, Nj

Kara Bradbury

Jersey City, Nj

Michele Mack, Sariah Hoskins

Lawnside, Nj

Fatimah Hayes

Manchester Township, Nj

Nina Quigley

Maplewood, Nj

Jenna Alden, Mary Jameson, Michelle Rhodes

Martinsville, Nj

elizabeth colucci

Metuchen, Nj

Amy Fuentes

Millburn Twp, Nj

Rachel Falco

Monmouth Junction, Nj

Mel Katz

Monroe Twp, Nj

Andrea Urquhart

Montclair, Nj

Brian Ford, Marcella Simadiris

Morristown, Nj

Tara Montague

Mount Laurel, Nj

Cristin Butler

New Brunswick, Nj

Dessie Wakefield

Newark, Nj

Ericka Alfaro, Grace Howley, Leah Owens, Shea Richardson

North Brunswick, Nj

Julie Bernicker

Nutley, Nj

Stephany Flores

Oakland, Nj

Carrie Odgers Lax

Orange, Nj

Brenda Andress

Palmyra, Nj

Gina Horiates

Paterson, Nj

Mickey Mariash

Pompton Plains, Nj

Lorraine Hout

Princeton, Nj

Elena Nickerson, Erin Schomburg

Red Bank, Nj

Christina Roy

River Edge, Nj

Katie O’Brien

Rumson, Nj

Tom Calvanico

Sea Girt, Nj

Rose Murray

Sicklerville, Nj

Lauren Loser

Somerdale, Nj

Jennifer Miller, Jessica Palo

Somerset, Nj

Lizandaa Alburg

Southampton Twp, Nj

Ronald Nober

Summit, Nj

Loreli Stochaj

Teaneck Twp, Nj

Mary Joyce Laqui

Toms River Twp, Nj

Judith Strollo

Trenton, Nj

Angel Dolina

Vineland, Nj

Louis Russo

Washington Twp, Nj

Amir Ballard Ballard

Wayne, Nj

John Terry

West New York, Nj

Lillian Garcia

Woodbridge, Nj

Lauren Hill

New Mexico

Albuquerque, Nm

Adaline Bouldin, Cliff Hanna, Dara Beckley, Michelle Herrera, Nick DePascal, Nina Dorrance, Sara Bautista, Shari Tarbet, Sharon Ostrom, Silvina Farmin, Valerie Herrera, susan rich

Arroyo Hondo, Nm

Janet Gabriel

Corrales, Nm

beth Bartolini-Salimbeni

Los Alamos, Nm

Daniel Cox

Lovington, Nm

Ivonne Montoya

Santa Fe, Nm

Lisa Longeteig, Molly Mackinnon, Sean O’Neil

Santa Teresa, Nm

Timothy Cashman

Zuni, Nm

Zachary Fahrenkopf

Nevada

Carson City, Nv

Matt Wiegand

Henderson, Nv

Rosemary Q. Flores, Walls Tonya, Wanda Keith

Las Vegas, Nv

Chad Finley, Dana Ziegler, Danny Hergenrader, Jenifer King, Karoline Khamis, Kenneth Brown, Misty Bennett, Sean Gratrix, Steven Gaskill, Tiffanie Sherman

North Las Vegas, Nv

Robert Subiaga

Reno, Nv

Ashley Wade, Emma Dickinson, Farrell Vaughn, Gaye Nickles, John Joyce, Nurit Stites, Rachel Fisher, Rachel McKinney, Stephen Lafer

Sparks, Nv

Laurie Newman

New York

Akron, Ny

Stephanie Devaney

Albany, Ny

Casey LeCuyer, Catherine Livingston, Karen Levy, christine kelle

Altamont, Ny

David Grapka

Astoria, Ny

Kely Friedman, Veronica Labrador Monteiro

Baldwin, Ny

Candice Walker

Ballston Spa, Ny

Kathryn Massie, Kelly Connor

Bellerose, Ny

Carlos Aponte-Salcedo, Jr.

Boonville, Ny

Suzanne Ferris

Bronx, Ny

Agnes Lopez, Avis Terrell, Cassandra Santos, D Myrie, Emma March, Fayette Colon, JACQUELINE LANG, Johanna Foster, Jordan Laks, Kim McLeveighn, Laura Rivera, Lauren Peelen, Leigh Yakubowski, Lori-Anne Wallen, Melissa Cohen, Rachel Piven, Stuart Chen-Hayes

Bronxville, Ny

Brigid McMaster

Brookhaven Town Of, Ny

Debbie Johnston

Brookhaven, Ny

Romelo Green

Brooklyn , Ny

Jamee Schleifer

Brooklyn, Ny

Addie Male, Adriana DiScipio, Alejandra Suarez, Alyssa Smith, Andrew Haglin, Arsenia Reilly-collins, Benjamin Otto, Brenna McLaughlin, Brett Baron-Marianetti, Brooke Peters, Caitlin Walsh, Deena Heller, Denise Farrelly, Erin Carroll, Henry Mills, Inan Barrett, Isidoro Rodriguez, Jaime White, Jennifer Garcia, Jessica Helton, Jillian Gaeta, John Antush, John Meredith, Katie Moylan, Keith Brooks, Kimron Thomas, Laurel DiGianni, Lee Schere, Lindsay Cruz, Lindsay Shields, Marc Handelman, Michele Hamilton, Michelle Kaba, Mir Finkelman, Miriam Stanford-Cusack, Nicollette Ruiz, Rachael Barasch, Rachael Sullivan, Sheetal Shah, Sunisa Nuonsy, VIRGINIA COOPER, William Naess, stephen simons

Buffalo, Ny

Alex Simonetti, Chris Mahalic, Christina Held-Hulsing, Jean Gregorek, John Abromeit, Kevin Weigel, Laurie Bowers, Mikhaila Schweikowsky

Cambria Heights, Ny

Dan’etta Jimenez

Cazenovia, Ny

Allison Enders

Central Islip, Ny

Nathalie Lilavois

Cold Spring, Ny

Pam Read

Copenhagen, Ny

Georgina Paredes

Dryden Town Of, Ny

Elizabeth Sprout

East Syracuse, Ny

Sara Hughes

Elmhurst, Ny

Christian Montalvo, Maria Ponciano

Elmont, Ny

Ryan Wozniak

Endicott, Ny

Janice Strauss

Fairport, Ny

Emily Jang, Lawrence Wirth

Far Rockaway, Ny

Ebony Murph

Farmingdale, Ny

Erin Garvey

Fayetteville, Ny

Jamiere Abney

Fresh Meadows, Ny

Sarah Harris

Hempstead, Ny

Alan Singer

Hicksville, Ny

Kevin Boyle

Highland, Ny

Kiersten Greene

Hilton, Ny

Ed Dyminski

Holley, Ny

Brian Caterino

Irondequoit Town Of, Ny

Megan Sofia

Islip, Ny

Colleen OBrien

Ithaca, Ny

Amber Ward, Caitlin Moss, Grant Gilbreath, Karen McCaffery

Jackson Heights, Ny

Grace Starr, John Gordon

Kinderhook Town Of, Ny

Karen Brink

Kingston, Ny

Andrea Pastorella, Deborah Franklin-Feingold, Donna Flayhan, Odell Winfield

Lake Placid, Ny

Christina Grant

Liverpool, Ny

Amanda Harris, Jessica Taylor, Martha Lawson

Long Beach, Ny

Alexandra Falconieri

Mahopac , Ny

Victoria Weiss

Mechanicville, Ny

L Lewis

Medina, Ny

Deborah Rodrigues

Middletown, Ny

Jennifer McElroy

Millerton, Ny

Steven Sandman

Nanuet, Ny

Janice Rawlings

New Lebanon, Ny

Nancy Dutton

New Paltz, Ny

Katherine Gambino, Lance Fialkoff, Maureen Crocker, Rene Antrop-Gonzalez

New York , Ny

Alissa Reicherter

New York, Ny

Adrienne Sosin, Alison Dempsey, Alison Ritz, Andrew Scopp, Arthur Gary, Audrey White, Ayesha Syed, Caitlin Hickerson, Claire Wolff, Clarissa Lynn, Claudia Titus, Colleen Birchett, Coral Nogueras, Crystal Isaac, Danielle Lewis, Darlene Cameron, Dawn Bauer, Dustin Good, Elizabeth Hovey, Ellie Shrier, Evalyn Bladstrom, Evelyn Israel, Fred Arcoleo, Geri Guidetti, Irene Liefshitz, Jason McDonald, Jennifer Robinson, Jennine Vizcaino, Jerise Fogel, Jessica Taylor, Joseph Feinsilver, Justine Freitas, Katherine Castillo, Kevin Kinney, Kyle Liao, Laura Schwartzberg, Lindy Gillette, Lisa Bowstead, Louise Connolly, Lynsey Spaeth, MARK LEVY, Marisa Shuman, Michelle Jones, Moira Spillane, Naomi Baumgarten, Naomi Smith, Nicole Genua, Rainie Au Yeung, Ray DeJesús, Rebecca Kleinbart, Rebecca Meyer, Renata Nikolayev, Rey Horowitz, Robert Nuxoll, Ryan Scheb, Ryan-O’Neil Edwards, Sandra Levin, Sarah Woodbury, Semmel Jessica, Sharon Kramer, Shobana Ram, Tamara Machac, Terrence Ross, Tessa Benau, Theresa Luongo, Tracy Garrison-Feinberg, Vaughn Benjamin, Veronica Savage, Viviane Puhalovic, William Reynolds, Xiomara Nino, Yhane Smith, Yvonne Benn, bianca bob, dan strauss, idalia bamert

Newark, Ny

Darcy Greco

Newburgh, Ny

Ramona Burton

Oswego, Ny

Bonita Hampton

Ozone Park, Ny

Lori Stahl-Van Brackle

Palmyra, Ny

Ashley Powers

Pawling, Ny

Joanna Lewick

Peekskill, Ny

Emily DiCuio, Lisa Mannion

Pelham, Ny

Daryl Jackson

Poughkeepsie, Ny

Emily Woolever, Sarah Hoop

Queens, Ny

Evan O’Connell

Richmond Hill, Ny

August Leppelmeier

Ridgewood, Ny

Jon Wert, Laurine League

Riga Town Of, Ny

Mary Kay Maslanka

Riverhead, Ny

Rosemary Pearce

Rochester, Ny

Alexis Stubbe, Amy Schramm, Andy Graysy, Claire Labrosa, Corinne Calabretta, Jeanie Anderson, Jennifer Little, Jessie Nimeh, Kathryn Rebholz, Kelli Ragin, Kelly Begy, Kristen French, Lara Andree, Laura Delehanty, Mariko Yamada, Nancy Ares, Sheila Eagan, Shelby Otis, Susan Meier

Rockaway Park, Ny

Lauren Moss

Rosendale, Ny

David Soman, Rebecca Horwitz

Schenectady, Ny

Carissa Smith, Cesaera Pirrone, Deirdre E. Delaney, Jessica Marley

Seaford, Ny

Laura Paul

Smallwood, Ny

Patrick McCarthy

Staatsburg, Ny

Vivian Heller

Staten Island, Ny

Laura Smith

Suffern, Ny

Jennifer Cancro

Sunnyside, Ny

Ashley Strohm, Janice Quiles-Reyes, Melissa Cardinali

Syracuse, Ny

Cecilia Green, Gemma Cooper-Novack, Jessica Cuello, Noelle Files, Patricia Mullaney

Trumansburg, Ny

Kimberly Knight

Troy, Ny

Kathleen Wooddell

Walden, Ny

Denisha Jones

Washingtonville, Ny

Kathy Kimball-Wurster

Webster, Ny

Adrienne Gulino

White Plains, Ny

Kathleen Glatthaar

Woodgate, Ny

ERIN BURNS

Yorktown Heights, Ny

Catherine Graybosch

Yorktown Town Of, Ny

Sue Lozinski

Ohio

Akron, Oh

Kristie Pretti-Frontczak, Nate Loman

Amelia, Oh

Mary Hufford

Athens, Oh

Christopher Wingett, Esther Hilliard, Mara Giglio

Avon Lake, Oh

James Cavanaugh

Avon, Oh

K G

Baltimore, Oh

Erin Stevens

Bowling Green, Oh

Michael Borowski, Nancy Patterson

Canton, Oh

Brian Mears

Cincinnati, Oh

Cooper Simmons, Gail Bloom, Glenetta Krause, Heather Gerker, Krista Taylor, Lindsay LaRoche, Marita Beachy-Owusu, Peter Robinson, Robin Cooper, Samantha Messer, Yolonda Kelsor

Cleveland, Oh

Candice Zawoiski, Dorcus Johnson, Erica Talbot, Neil Slobin, Sarah Sommers

Columbus, Oh

Anita Waters, Chelsey Pulda, Courtney Johnson, Daryl Curry, Elizabeth Braun, Gheon Selemon, Johnny Merry, Leenisha Stennis, Lena Tenney, Malik Moore, Melinda Stimpson, RONDA MCINTYRE, Rebecca Riley, Sean Powers, Shawna McEvoy, Susan Shapiro

Conneaut, Oh

Jessica Leveto

Cuyahoga Falls, Oh

Rose Langstaff

Dayton, Oh

Larry Crowe, Melanie Thiesse, Tiffany Minton

Delaware, Oh

Jennifer Lisy, Sarah Kaka

Dublin, Oh

Matthew Stowell

Elyria, Oh

Bonnie Fraylick, Teresa Brown

Euclid, Oh

Stacey Ditlevson

Granville, Oh

Chris Crews

Guysville, Oh

Kari Weaver

Hamilton, Oh

Kathryn Lafever

Hillsboro, Oh

Kelly Huff

Kent, Oh

Chris Carman, Jennifer Flaherty, Patricia permetti-landenberger, Tiffany Taylor

Lewis Center, Oh

Aaron Kaka

Logan, Oh

Marged Dudek

Lorain, Oh

Thomas Traut

Mason, Oh

Katherine Hauer

Massillon, Oh

Carrie Daily

Mechanicsburg, Oh

Jacob Jung

Medina, Oh

Felicia Fago

Misco, Oh

Andrae Smith

New Albany, Oh

Ben Arthurs

Niles, Oh

Stacy Gaugler

Oberlin, Oh

Audrey Melzer

Oxford, Oh

Jennifer Wade

Perrysburg, Oh

Bill Lingle, Scott Martin

Shaker Heights, Oh

Kelly Sherwin, Lauren Calig, Tamar Cloyd

Swanton, Oh

Debrah Davidson

Toledo, Oh

Chelsea Griffis, J. Michael Buzene, Jessica Birch, Sarah Bell

Van Wert, Oh

Paula Johnson

Wakeman, Oh

Kellie Pancost

Warren, Oh

Donnamarie Shilling

Westerville, Oh

Mindy Hall

Willoughby, Oh

Richard Doringo

Wooster, Oh

Therese Upperman

Youngstown, Oh

Aadrian Thomas, Cieleste Tauro, Heather Smith, Janice Vitullo, John Sarkissian, MARY HALL, Mary Ramhoff, Phil Thomas, Stacey Snyder

Oklahoma

Broken Arrow, Ok

Chris VanLandingham

Cache, Ok

PHILIP HARRINGTON

Duncan, Ok

Katherine Boydston

Edmond, Ok

Meghan Loyd, Nicholas Cragoe

Kansas, Ok

Anna Lenardson

Lawton, Ok

Jennie Hanna, Tyrell Albin, William Carney

Mcalester, Ok

Christopher Bradley

Norman, Ok

JERI L REED

Oklahoma City, Ok

Cecilia Robinson, George McDowell, Joshua Higginbotham, Nicole Hagans, Shelley Rees

Owasso, Ok

John Maloy, Pamela Fry

Park Hill, Ok

John Harris

Piedmont, Ok

Summer Boismier

Shawnee, Ok

Donna Sayman, Zach Dewoody

Stillwater, Ok

Megan Ruby, Sarah Donovan

Tulsa, Ok

Erin Carney, Tony Winefield

Oregon

Ashland, Or

Heidi Heidig

Beaverton, Or

Christine Nicholson, Jessica Miller, Michele Sandstrom, Shelah Kelso

Bend, Or

Amanda Redmond, Laurie Walsh

Boring, Or

Katy Fontneau

Camp Sherman, Or

Jennie Sharp, Kassie DeMarsh

Canby, Or

Chris Gilbert, Kathleen Jeskey

Cave Junction, Or

Kaci Elder

Clackamas, Or

Dalton Caudill, Megan Archer

Coos Bay, Or

Garrett King

Corbett, Or

Lindsay King

Corvallis, Or

Diane Elliott, Gay Timken, Genevieve Raich, June Morris, Megan McQueen, Michaela Caldwell, Mike Boyer, Shellie Gooden

Damascus, Or

James Jeffrey-West

Eugene , Or

Thuynga Barr

Eugene, Or

Kerry Tedesco, Laura Farrelly, Linda Smart, Lisa Albrich, Lisa Iacovetta, Rachel Rich, Regan Anderson

Fairview, Or

Becca Priddy, Joseph Lechuga, Nicholas Herb

Forest Grove, Or

Hannah Golladay, Jodi Blue, Marcia Camacho, Sarah Holt

Grants Pass, Or

Constance Palaia

Gresham, Or

Adrienne Friend, Christine Johnson, Ed Sage, Monica Stanley

Happy Valley, Or

Anne Mulligan-Brinson, Cecilia Brunning, Katie Cunningham, Lisa Staver, laurie feola

Hermiston, Or

lisa Chretien

Hillsboro, Or

Barbara Kraft, Jenna Murphy

Hood River, Or

Amirra Malak

Independence, Or

Benjamin Gorman

Lake Oswego, Or

Aine Dooley, Amanda Lyon, Brady Bennon, Breck Foster, Jazelle Prado-Domingo, Kathy Lloyd, Leticia Cortinas

Medford, Or

Kacey Dewing, Michael McCollom, Michael Surgeon

Monmouth, Or

Amanda Laister

North Bend, Or

Eva Varga

Portland , Or

Kim Malolepsy

Portland, Or

Aarika Elwer, Adolfo Garza, Alain Millar, Alethea Work, Alexis Abrams, Alicia Nicholl, Alisa Harvey, Alisha Chavez-Downing, Allison Haight, Allison Newton, Alyson Battistel, Alyssa Reed-Stuewe, Amanda Alonso, Ami Fox, Amy LaRosa-Peters, Andrea Anderson, Andrea Van Hagen, Anjanette Hawksford, Anna Jablonski, Anne Laufe, April LaCombe, Ashley Muncie-Jarvis, Ashley Brooks, Athena Andrews, Audrey Patterson, Audrienne Manansala, B Manker, Ben Goodwin, Beth Gardner, Beth Levin, Beth Raisman, Betsy Thornewood, Bettina Mow, Bonnie McBee, Brandy Takacs, Brennan Brockbank, Britte Marsh, Brooke Warren, Carolyn Blum, Caryn Anderson, Catherine Tucker, Cathy Nostrand, Cathy Skach, Chelsea Blair, Chelsea Rowell, Chris Lodore, Chris Snyderbrown, Christa Kaainoa, Christi Lossner, Christopher Naze, Christy Thomas, Claire Garrott, David Ingerson, David Scholten, Dori Isakson, Dr Tina Lageson, Drew Robinson-Woods, Elaine Ferrell-Burns, Elicia Blackford, Elissa Dingus, Elizabeth Maxon, Elizabeth Held, Elizabeth Israel-Davis, Ellie Graiziger, Elyse Newport, Emily Armgardt, Emily Crum, Emory Oeding, Erewyn Remington, Eric Levine, Francine Buker, Franki Dennison, Gabriel Swiderski, Garrett Mattson, Gina Azzaro-Budak, Ginger Taylor, Greg Qualey, Gregory Sotir, Harriet Wingard, Heather Mathewson, Heather Siegfried, Herb Jahncke, Holly Cullom, Holly Salvatore, Hyung Nam, JOSHUA WEINER, Jackie jaffe, Jackson Mowe, James Zartler, Jane Strugatsky, Janet Olsson, Jarmila Darby, Jennifer Edelson, Jennifer Fullilove, Jennifer Hellman, Jennifer Kuhn, Jennifer Lowery, Jeremy Buxton, Jerri Walker, Jesse Dobson, Jessica Blei, Jessica Loomis, Jessica Paul, Jessica Sawyer, Jo Lane, Joel Ford, John Nimmo, Julie Whitaker, Karen Liao, Karen Margolis, Kari Lindstrom, Karl Gardner, Katherine Kondylis, Katie Gillard, Katja Freeborn, Katrina Levin, Kayla Gulbranson, Kealy Barrow Strange, Keith Barger, Kelli Joy, Kelly Greenberg, Keri Troehler, Kevin Crotchett, Kiah Johnson Mounsey, Krista Martin, Kristin Irwin, Kristin Teigen, Kristin Werts, Laur Muth, Leah Starr, LeeAnne Heuberger, Leesa Ferguson, Leo (they/them) Soell, Lindsay Gebbie, Lindsey Harrah, Lisa Davidson, Lissa Feldman, Liz Davidson, Lora Worden, Luke Griffin, Maggie Byrkit, Maggie Michaels, Marcelle Valladares, Margaret DesCamp, Margie Arac, Marianne Lowery, Maricruz Padilla, Marie Taylor, Mark Hansen, Marlena Maestas, Marta Repollet, Mary Holland, Mary Mahorney, Mary O’Hara, Mary Watkins, Mauria McClay, Megan Boyeas, Megan Kendall, Megan OLeary, Meghan Kahn, Mehira Lozano, Melissa Immesoete, Melissa Lim, Melissa Sabga, Mercedes Munoz, Michal Otten, Michelle Nicola, Moe Yonamine, Morgan Martinez, Natasha Beck, Nathan Beck, Nia Johnson, Nicholas Kapranos, Nicolas Furtado, Rachel Hanes, Rebecca Halbig, Rey Yagolnikov, Rhett Savage, Richard Sossel, Robert Kaneko, Rosalie Leishman, Ryan Shipe, Sadie Adams, Sally Grant, Samaah Mohammed, Samia estassi, Sandra Childs, Sarah Atkinson, Sarah Peters, Sarah Broderick, Sarah Falcon, Sarah Mykkanen, Sarita Flores, Shannon Foxley, Shannon Hennrich, Shawndra Roberts, Stacie Tew, Stephanie Yelder-Stovall, Stephen Siegel, Summer Thompson, Sunshine McFaul, Suzanna Kassouf, TARA WEST, Tamara O’Malley, Tara Straubinger, Tereza Bottman, Terri Howard, Tim Swinehart, Ty Brack, Tyler Riggs, Vanessa Grant Coats, Vanessa Holmgren, Whitney Alfrey, monica Semeria, susan vasher

Prineville, Or

Natalie Conway

Redmond, Or

Jordan Gerdes

Salem, Or

Caryn Connolly, Diane Williams, Kulsoom Shah

Siletz, Or

Nicole Scheidler

Springfield, Or

Colin Johnston

Troutdale, Or

Evan Selby, Ronald May, Shannon McCarl, Valerie Schiller

Tualatin, Or

Caitlin Blood

Turner, Or

Deborah Bellemore

Union, Or

Nolan Bryant

Wilsonville, Or

Amanda Jewart, Danika Perde-Zundel, Jennifer Dorsey, Sarah Csiga

Woodburn, Or

Susan Droke

Pennsylvania

Allentown, Pa

Carol Moeller, Marco Magbitang

Allison Park, Pa

Julie Lazzaro

Ardmore, Pa

Dana Reisboard

Bala Cynwyd, Pa

Barbara Ferman

Beaver, Pa

Ben Maracek

Bensalem, Pa

Jason Cohen

Bethlehem, Pa

Veronica Guevara

Boiling Springs, Pa

Carol Yanity

Bristol, Pa

JoEllen Marley

Carnegie, Pa

Brooke Barry

Chambersburg, Pa

Jennifer Evans

Cheltenham, Pa

Melanie Jackson

Chester, Pa

Meghan Turner

Clifton Heights, Pa

Nyshawana Francis-Thompson

Conshohocken, Pa

RachelRachel Kaiser, Trinh Nguyen

Croydon, Pa

Amanda Geist

Derry Twp, Pa

Angela Grabuloff

Downingtown, Pa

Beth Beach, Jessica Titus

Doylestown, Pa

Amy Gold, Jessica Jones, William Dominick

Drexel Hill, Pa

Rossana Duffy

Elkins Park, Pa

Robert Lieberman, Yaasiyn Muhammad

Elysburg, Pa

Heidi Mackey

Erie, Pa

Janelle Newman, Mary O’Connell

Gettysburg, Pa

Alisha Sanders

Harrisburg, Pa

William Fee

Havertown, Pa

Deborah Lemieur, Deron Albright, Lauren Friedman-Way

Hellertown, Pa

Sara Belyea

Jefferson, Pa

Katrina Caffrey

Jenkintown, Pa

Erin Timmer, Jackie Kazimir, Rob Naborn

Johnstown, Pa

Christian Wrabley

King Of Prussia, Pa

VJ Kopacki

Lafayette Hill, Pa

Amy Eckert, Debbie Flaks

Lancaster Twp, Pa

Carol Sperry- Suziedelis, Christopher Meyer, Gabriel Painton, Matt Coonan, Michael Swanson, Timothy Bechtel, Trex Proffitt

Lancaster, Pa

Andrew Lavery, Howard Hanson

Lansdale, Pa

Brooke Bernardini, Lorraine Curtis

Mechanicsburg, Pa

Margaret Bokelman

Morton, Pa

Jude Smithey

Mountain Top, Pa

Helen Davis

Narberth, Pa

Carl Ackerman

Nazareth, Pa

Mark Shellaway

Newtown Square, Pa

Lawrence Miller

Norristown, Pa

Alex Mantz

North Wales, Pa

Michaeline Neu

Northampton Twp, Pa

Kristen Sanchez

Paoli, Pa

Liz Willis

Philadelphia, Pa

Abram Taber, Adam Bailey, Adam Blyweiss, Adam Sanchez, Aileen Haggerty, Aimee Shelton, Amelia Tedesco, Aneesah Jarrett, Angela Chan, Angela Iovine, Anissa Weinraub, Anna Herman, Anne Tacchino, Annie LovettHall, Benjamin Springle, Brian Gallagher, Catherine Pickering, Charlie McGeehan, Chloe Polentes, Christina Cantrill, Christine Chisholm, Christopher Rogers, Christopher Sikich, Clarice Brazas, Corey Davila, Dana Morrison, Danielle Farley, Danielle Grodek, Danina Garcia, David Elesh, Deborah Wagner, Debra Repak, Denise Douglas, Donna Sharer, Dustin Kidd, Elisabeth Bass, Emily Simpson, Emmy Talian, Eric Hitchner, Eva Weiss, Fatim Byrd, Gail Kantor, Gianni Gaudino, Gregg Alpert, Griffin Pepper, Hannah Gann, Heather Cook, Heather Green, Ismael Jimenez, Jaime Higgins, James Hardy, Jen Bradley, Jen Freed, Jenifer Felix, Jennifer Jones, Jeremy Glazer, Jeri Bond Whatley, Jeri Johnson, Jerriel Hall, Jessica McCollum, Jonathan Goulet, Jonathan Satlow, Joseph Jones, Joyce Johnson, Julie Ungerer, Justine Philyaw, Kara Stephens, Karen McShane, Katherine Lauher, Katherine Volin, Kathleen Butts, Katie Miller, Kelsey Romano, Keziah Ridgeway, Kristian Ogungbemi, Kristin Larsen, Kristin Luebbert, Kristine Morrow, LAURIE MAZER, Larisa Mann, Laura McNeill, Lauralynn Sweet, Lauren Vargas, Leslie Greenberg, Liam Lair, Linda Kim, Lisa Yau, Louis Ackelsberg, Lydia Cochran, Maddie Luebbert, Marin Seng, Marita Fitzpatrick, Matt Zorzi, Matthew Stein, Megan Owens, Melissa Gude, Michael Misciagna, Michael Smaczylo, Michelle Desjardins, Miriam Oppenheimer, Monique McKenney, N. Primus, Nellie Kollar, Nick Bernardini, Olivia Jones, Pamela Oppenheimer, Parents United for Public Education Advocacy, Patty Fleetwood, Paula Crawford, Rebecca Ray, Robert Rivera-Amezola, Robin Lowry, Robin Roberts, Rosaleigh Blackmer, Rose Bruce, Rosemary Barbera, Roxanna Thomas Johnson, Samantha Daniels, Samantha Gross, Sara Mrljak, Sarah Goldman, Sean Welch, Shannon Bertoni, Shaw MacQueen, Sheila Myers, Sonia Rosen, Sophia Schuster, Stephanie Waters, Stormydhae Kelsey, Tamek Holman, Tasha Russell, Trey Smith, Wende Marshall, Zoe M Ehrenberg, Zoe Rooney, leah wood, mary stricker

Phoenixville, Pa

Lea Kelly, Maria Wilson

Pittsburgh, Pa

Cathy Rohrer, Gina Kilpela, James Simkins, Jennifer McGonagle, Krystal Smith, Yael Engel

Pleasant Unity, Pa

Jennifer Eppolito

Plymouth Meeting, Pa

Debora Broderick

Reinholds, Pa

Eric Rothenberger

Sharon Hill, Pa

Dimitri Wevers

Skippack Twp, Pa

Don Haring

Spring City, Pa

Laura Roth

Springfield, Pa

Maureen McGurk

State College, Pa

Kate Hooper, Michelle Knotts

Swarthmore, Pa

Carol Jean Gallo, Lisa Smulyan

West Chester, Pa

Dr. Pauline Schmidt, Erin Haley, John Flagler, Kelly Dillon, Leslie Barr, Mary Buckelew, Rebecca McAllister

West Vincent Twp, Pa

Heather Mulford

Williamsport, Pa

Daniel Woleslagle

Wyncote, Pa

Nikki Dunn

Wynnewood, Pa

Karyn Hollis

Puerto Rico

San Juan, Pr

Edwin Algarin

Rhode Island

Barrington, Ri

Pamela Poniatowski

Block Island, Ri

Jayne Conway

Charlestown, Ri

Theresa Bouley

Chepachet, Ri

Stacy Lamontagne

Cranston, Ri

Padriag Mahoney

Cumberland, Ri

Erika Mutter, Paula Davy

East Providence, Ri

Alyson Catalan, Rodney López

Johnston, Ri

Brandon Hawk

Newport, Ri

Gene Thompson-Grove

Pawtucket, Ri

Kyleen Carpenter, Paul Pasaba

Providence, Ri

Alyssa Mason, Beatrice McGeoch, Davis Alianiello, Emily abedon, Gwendolyn Rogers, Heidi Lamb, Jessie Kingston, Juanita Montes de Oca, Leslie Grinner, Lindsay Paiva, Sara Bilman, Stacy Cardin, Susan Hodgin, Taylor Stoermer

Riverside, Ri

Amanda Day

Rumford, Ri

Kare Mercurio, Tina Tryforos, jessica weber

Saunderstown, Ri

Michael Griffin

Wakefield, Ri

michelle manning

Warwick, Ri

Darshell Silva

Woonsocket, Ri

Rebecca Svhmitt

South Carolina

Bluffton, Sc

Kimberly Cavanagh

Columbai, Sc

Gloria Boutte

Columbia, Sc

Aishia Greene, Burnett Gallman, Paula Feldman

Conway, Sc

Sara Rich

Fort Mill, Sc

Chandra Smith

Greenville, Sc

Catherine Holub-Ward, Katie Kelly, Paul Thomas

Hilton Head Island, Sc

Tina Beck

Johns Island , Sc

Elizabeth Ceccoli

Johns Island, Sc

Fran Powell

Mount Pleasant, Sc

Rosie Herold

North Charleston, Sc

Meta Van Sickle

Pendleton, Sc

William Wilson

Rock Hill, Sc

Margaret Gillikin

Simpsonville, Sc

Geri Kinlaw

Summerville, Sc

George McDaniel

South Dakota

Oglala, Sd

Nikki Winans

Sioux Falls, Sd

Jodi Oliver

Tennessee

Alcoa, Tn

Nancy Kemp

Antioch, Tn

Daven Oglesby

Arlington, Tn

Laura Braytenbah

Brentwood, Tn

Teresa Dunleavy

Chattanooga, Tn

Allison Aubrey, Lydia Rose, Nancy Schurr

Christiana, Tn

Valarie Gibson

Cleveland, Tn

Shara Troutner

Cookeville, Tn

ELISABETH Jones

Dickson, Tn

John Toomey

Germantown, Tn

Jasmin Chairez

Johnson City, Tn

Kristin Waite

Knoxville, Tn

Clarence Burress, F Berman, Shelly Higgins, Steven Rodgers, Theresa Hopkins

Lebanon, Tn

Tara Mielnik

Memphis, Tn

AUREAL CARLOCK, Adam Jones, Adam Patrick, Alex Iberg, Angel Carmona, Cynthia Belfleur, Daphnee Moragne, Eddie Walsh, Heather Johnson, Jenny Barrett, Jill Torres, Johnathan Clayton, Justine Brunett, Kathryn McRitchie, Kathryn Berlin, Laura Taylor, Leigha Walton-Bayne, Molly Scott, Nicholas Smith, Will Kelley, sandra boyer

Murfreesboro, Tn

Jane Marcellus

Nashville, Tn

Angelica Dunsavage, James Horn, Jon Robertson, Kelly Hill, Kimberly L, Lindsey Hamilton, Megan Broad, Megan Troutman, Melanie Edwards, Phyllis D.K. Hildreth JD, Rhonda Stewart, Victoria Morrow

Newport, Tn

Ashlyn Neas-McCaul, Luke Valentine

Spring Hill, Tn

Louise Braswell

Memphis, Tn

AUREAL CARLOCK, Adam Jones, Adam Patrick, Alex Iberg, Angel Carmona, Cynthia Belfleur, Daphnee Moragne, Eddie Walsh, Heather Johnson, Jenny Barrett, Jill Torres, Johnathan Clayton, Justine Brunett, Kathryn McRitchie, Kathryn Berlin, Laura Taylor, Leigha Walton-Bayne, Molly Scott, Nicholas Smith, Will Kelley, sandra boyer

Texas

Alamo, Tx

Cristobal Chapa

Argyle, Tx

Chelsea Killam

Arlington, Tx

Jennifer Finley, Kayla Long, Rena Long

Austin, Tx

Alina Pruitt, Amanda Moore, Amber Watts, Amy Heath, Anne Lewis, Christopher Winne, Dabney Rigby, Dale Fritch, Faye Holland, Jessica Garcia, Joanna Batt, Kathryn Digioia, Kelli Kirk, Kerry Alexander, Kyle Ryan, Lauren Ingber, Linda Lessner, Lisa Pilgrim, Lisa Brown, Lisa Smith, Malin Lindelow, Mary Metcalf, Melissa Puga, Michael Vazquez, Patricia González-Villaseñor, Rebecca Flores, Roberto German, Taylor Raley, Trevor Anderson, Valarie Gold, Whitney Blankenship, Zach Kent, matt m

Bellaire, Tx

Micaela Segal

Bellmead, Tx

Alicia Martínez-Holman, Amy McConnell Franklin, Bree K, Carla Sulli, Cathleen Cadigan, Chad Odwazny, Dixie Keyes, Emily Gleason, Emily Twyman, Eric Wrightson, Erin Tyburski, Hinda Joy Laury, Jaimee Johnson, Jessica Kitterman, Judy Roberts-Hawkins, Kathy Steger, Kelli Modine, Marsha Abelman, Maryann Fox, Sol Rmz

Belton, Tx

Kenechukwu Eneli

Bryan, Tx

Melissa McCoul

Buda, Tx

Dana Phillips

Canyon Lake, Tx

Jana Harter

Carrollton, Tx

Bobby Smith

Castle Hills, Tx

Scott Browne

Cedar Park, Tx

Kelsey Rodriguez

Cockrell Hill, Tx

Ryan Backes

Conroe, Tx

Afreen Bhaidani

Coppell, Tx

Ann Carlsson

Cypress, Tx

Wendy Moore

Dallas, Tx

Alyssa Barber, Jamie Gravell, Janet Frey, Katherine Catron, Kevin Simpson, Rachel Barker, Rachel Burleson

Dripping Springs, Tx

Shannon Woodruff

El Paso, Tx

Chandler Tadlock, Christine Llewellyn, Chyanne Smith, Laurence Sears, Xavier Miranda

Fort Worth, Tx

Carol July, Claudia Adame

Fresno, Tx

Paulette Scott-Bradford

Friendswood, Tx

Cameron White, Eboni Jean Darnell

Frisco, Tx

Andrea Bazemore

Georgetown, Tx

Tori Krider

Haltom City, Tx

Altheria Caldera

Harker Heights, Tx

Kayren Gray, Lisa Young

Houston, Tx

Andrea Jackson, Angie Alba, Catherine Miers, Catherine Perez, Charles Miles, Chelsea Branch, Christine Williams, Daniel Santos, Emily Wagner, Erika DeLaRosa, Gregg Carleton, Lara Knight, Lela Kent, Meghan Jump, Melissa Pommier, Nelva Williamson, Nichelle Pinkney, Rachel Bohenick, Rachel Nash, Stephanie Willis, Stephanie Caesar, Tim Martindell, Yesenia Zavala, Yvette Mendez

Humble, Tx

Amy Bakken

Huntsville, Tx

Billie Sue Lyons

Irving, Tx

Alisha Paroo, Bernadette Blakely

Jourdanton, Tx

donna masters

Katy, Tx

Michael Ybarra, Phillip Sanders

Kaufman, Tx

Courtenay Forward

Keller, Tx

Patrick ULBRICH

Kennedale, Tx

Tanya Richards

Killeen, Tx

Frances Egly, Lashawn Jenkins

Leander, Tx

Cynthia Clem, Jamilah Scott, Patricia Sales, Sarah Mogab

Liberty Hill, Tx

Hilary Grant, Jacquetta Thayer, Krista Schneider

Magnolia, Tx

Cory Blake

Manor, Tx

Megan Salinas

Mansfield, Tx

Christian Rewoldt

Marble Falls, Tx

Jase Sutton

Marshall, Tx

Patsy Spendlove

Mcallen, Tx

Roberto Diaz

Mesquite, Tx

Cat Hernandez

Midland, Tx

Michael Jordan

Mission, Tx

Milady Maldonado

Nacogdoches, Tx

Joann Fuller

New Braunfels, Tx

Toby Lavergne

Pearland, Tx

Whitney Houston

Pflugerville, Tx

Elizabeth Waldrop, Lisa Bonilla, Mindy Smith, Walter Miske

Plano, Tx

Laura Kmetz

Red Oak, Tx

Ruby Pena

Richards, Tx

Duncan McGinnis

Richmond, Tx

Meredith Meece-Bateman

Rockdale, Tx

Laura Cullen

Rosenberg, Tx

heather may

Round Rock, Tx

Anna Grizzard, Austin McCredie, Megan Dobson, NANCY WHEELIS

Rowlett, Tx

Lesa Holley

Royse City, Tx

Lynsi Arango

San Antonio , Tx

Noe Garza

San Antonio, Tx

Beth Elam, Christopher Green, David Carlson, Debbie Hoggard, ELSA Duarte, GayLynne Levy, Joel Sanchez, Lisa Ramos, Lucero Saldana, M Munoz, Samantha Vogel, Stephanie Green, Zach Wilson

San Juan, Tx

Mark Esperanza

San Marcos, Tx

Alethea Maldonado

Schertz, Tx

Maureen Canter, Stephanie Giddens

Sherman, Tx

Jenny Richard

Spring, Tx

Amber Godwin, Lauren Litle

Sugar Land, Tx

Dana Rodriguez, Robin Wrice, Tara Williams

Tomball, Tx

Shelly Tindle

Waco, Tx

Neil Shanks

Willis, Tx

Michelle Walker

Wylie, Tx

Shelby Webster-Payne

Utah

Centerville, Ut

Heidi Smith

Draper, Ut

Diana Bass

Lehi, Ut

Danley Phillips

Ogden, Ut

Alex Powell, Jamie Call, Marley McClune, Nicole Butler

Providence, Ut

Megan Brandley

Saint George, Ut

Derek Butler

Salt Lake City, Ut

April Johnson, David Carrier, Holly Rawlings, Liz Paige, Sarah Walsh

Sandy, Ut

Katie Wilkinson, Rubina Halwani

West Jordan, Ut

Austin Wrathall

Virginia

Abingdon, Va

Amanda Fenner

Alexandria, Va

Alexis Scott, Ashley Sullivan, Ashley Williams, Corina Haywood, Cynthia Mitlo, Elizabeth Frost, Emily Kruger, Erin Lee, Sarah Prigmore, Tarek Hbeichi, Tom Cadorette, Zach Whitcomb

Annandale, Va

Barbara Kline

Arlington, Va

Douglas Burns, Lisa Labella, Patty Tuttle

Blacksburg, Va

Richard Shryock, Tracy Kwock

Bristow, Va

Erin Moller

Castlewood, Va

Debra Gibson

Catlett, Va

Donna Cywinski

Charlottesville, Va

Valerie Bass

Chesapeake, Va

Synnika Alek-Chizoba Lofton

Danville, Va

Andrea Mann

Doswell, Va

Cheryl Thompson

Fairfax, Va

Abigail Quinn, Kathryn Smerke, Meagan Major, Rebecca Moericke

Falls Church, Va

Amaya Lambert, Melissa Hauke, Michele Murphy, Nisha Sensharma, Steven McCullough

Fork Union, Va

Rachel Benham

Fredericksburg, Va

Tara Willging

Hampton, Va

John Armstrong

Harrisonburg, Va

Ali Haverty, Josephine Valentine

Heathsville, Va

Lesley Newman

Henrico, Va

Adia Middleton-James

Indian Valley, Va

sarah chrosniak

Linden, Va

Christine Blakely

Lorton, Va

Janette Corcelius

Nokesville, Va

JH Gerhard

Norfolk, Va

Blair Ellson, Marena Davis, Pam Kitterman

North Tazewell, Va

Connie Dakin

Radford, Va

Don Lawrence

Reston, Va

Deborah Wyttenbach

Richmond, Va

Andrew Maryniuk, Brenna Barringer, Laura Wilkinson, Leslie Saul, Sally Schuler

South Boston, Va

Marjorie Bowers-Stanly

Springfield, Va

Joellen Kriss-Broubalow

Sterling, Va

Latissa Núñez Morel

Vienna, Va

Deb Witt, Mary Twellmann

Virginia Beach, Va

Rose Pompey, Staci Martin

Warrenton, Va

Joy Seward

Williamsburg, Va

Corinna Ferro, Cynthia Soueidan, Stephanie Cohen

Winchester, Va

Wendy Perkins

Woodbridge, Va

Ashley Cuthbertson, Wendy Curry

Yorktown, Va

Joseph Emerson, Whitney Jones

Vermont

Brattleboro Town Of, Vt

Tracy Binet-Perrin

Burlington, Vt

Linden Higgins

Charlotte, Vt

Susan Ohanian

Dorset, Vt

Nate Merrill

Fairlee, Vt

Margaret Stoudnour

Glover, Vt

Renee Piernot

Hartford Town Of, Vt

Mary Bouchard

Marshfield, Vt

Tracey McNaughton

Middlebury, Vt

Michelle Steele

Montpelier, Vt

Alexia Buono, David Hershey, Sylvia Fagin

Plainfield, Vt

Debra Stoleroff, Rebecca Yahm

Readsboro, Vt

Susan Edgerton

Saint Albans, Vt

Kimberley Lord

South Burlington, Vt

Susie Merrick

South Londonderry, Vt

Bethany Hobbs

St. George, Vt

Lindsay Colf

Stowe, Vt

Anastasia Schafer, Jenn Childress, Susan Romans

Thetford Center, Vt

Joseph Deffner

Vergennes, Vt

Martha Santa Maria

Waterbury, Vt

Garin Samuelsen

West Topsham, Vt

Mary Alice Osborne

West Townshend, Vt

Dianna Rogers Wells

Winooski, Vt

Emily Gilmore

Washington

Anacortes, Wa

Carrie Worra, Keiko McCracken

Auburn, Wa

Dawn Robinson, Stephanie Miller

Bainbridge Island, Wa

Christopher Kozina, Déana Scipio, Katy Curtis

Battle Ground, Wa

Jennifer Gwartney, sharice lee

Bellevue, Wa

Holly Huckeba, Jessica Holloway, Shannon Chancellor, Terry Jess

Bellingham, Wa

Bruce Mansfield, Jon Durham, Maren Anderson, Mary Kazimer, Nini Hayes, Shannon Sandberg

Bonney Lake, Wa

Kristi Martinez

Bothell, Wa

Jeanne Flahiff, Melissa Riley, Michele Taylor

Bremerton, Wa

Jenn Rumpke, Jennifer Rumpke

Brier, Wa

Rob Tucker

Camas, Wa

Misty Youngblood

Carrolls, Wa

Linda Swoyer

Coupeville, Wa

Kate Schwarz

Custer, Wa

White People

Eatonville, Wa

April Forsyth

Edmonds, Wa

Christine Den Adel, Judy McCoid, Julie Cobb-Cooper, MC Horrigan

Enumclaw, Wa

Jason Mertz, Melanie Mckenzie

Everett, Wa

Adrian Galvan, Annamarie Jordan, Cassie Brickell, Kelly Sherron

Federal Way, Wa

Colleen Allen, Jayna Otonicar, Stefanie Kelly

Gig Harbor, Wa

Nichol Everett

Greenbank, Wa

lauren Atkinson

Issaquah, Wa

Debbie Blane, Heather Nelson

Kenmore, Wa

Bethany Valint, Jerry Abraham

Kent, Wa

Christopher Carlyle, Connie Compton, Liz Sugano, Lynda Holman

Kirkland, Wa

Leilani Verango, Leslie Harris-Johnston

Lakewood, Wa

Kevin Guenzi

Lynnwood, Wa

Danielle Sanders, Jennifer Fought, Jessica Janicki, Kyra Rengstorf, Mark Potoshnik

Mercer Island, Wa

Michael Radow

Monroe, Wa

Patricia Gilbert

Mount Vernon, Wa

Jacob Galfano, Kristie Lindsay

Mountlake Terrace, Wa

Katie McCary-Smith, Stacy Stuehrenberg

Mukilteo, Wa

Doug Baer

Oak Harbor, Wa

Dusti Morales

Olympia, Wa

Annie Bailey, Jonathan Levy-Wolins, Kel Lane, Loretta (Terra) Wilson, Samantha Chandler, Tasa Marie

Port Orchard, Wa

Michelle Power

Port Townsend, Wa

Laura Tucker

Pullman, Wa

Carol Ndambuki

Puyallup, Wa

Kaylin Aponte

Rainier, Wa

Rixa Evershed

Redmond, Wa

Helena Gougeon, Saskia Mizushima

Renton, Wa

Aaron Joy, Darrin Hoop, Debbie Kuttner, Freedom Johnson, Joanne Glasgow, Karen Wong, Martha Zwicker, Miriam Hogley

Richland, Wa

Laura McLeod

Seabeck, Wa

Michelle Ring

Seattle, Wa

Abigail Levin, Alaina McCallum, Albert Albanes, Alex Cooper, Alicia Arnold, Aline Aguirre, Alison Underdahl, Ames Zocchi, Amy McClellan, Amy Bowton-Meade, Amy Ferguson, Amy Hagopian, Andrew Chase, Andrew Hill, Angeline Zalben, B Ervin, Bruce Jackson, CHRISTOPHER DAIKOS, Chris Reynaga, Christine Chmielniak, Donna Rueth, Dustin Cross, Emma Klein, Erica Greenberg, Erica Pierson, Erica Wood, Erin Adams, Finn Menzies, Gabriel de los Angeles, Gregory Lewis, Heather Griffin, Hollis Amsden, Ian Golash, Isis Lara Fernandez, JC Fretz, Jay Massimino, Jeanie Marinella, Jeff Paul, Jeffrey Eisenbrey, Jen Blackwood, Jenica Nixon, Jenni Conrad, Jennifer Diamond, Jennifer Dunn, Jennifer Hall, Jennifer Willson, Jerald Goo, Joe Lambright, John Benner, John Garibaldi, Jon Skoog, Julie Colando, Katherine Dodsley, Katherine Price, Katie Cryan Leary, Kelsey Graves, Ken Zeichner, Kristen Cater, Lara Drew, Lisa Zander, Maile Anderson, Mary Woerner, Matthew Maley, Merissa Reed, Michelle Boske, Michelle Vecchio, Molly Meck, Molly O’Neil, Monica Aguirre, Nicolette Neumann, Noah Zeichner, Patty Calvano, Paula Eisenrich, Rachel Pendergast, Raedell Boateng, Rahul Gupta, Rebecca Clark, Rebecca Leisher, Richard Truax, Rose V, SHANNON FRIZZELL, Samuel Williams, Sarah Lather-McElligott, Sarah McFarlane, Sharon Safarik, Siri Miller, Stephanie Gallardo, Susan DuFresne, Tamara Erickson, Tammy Oesting, Vyom Raval, Wayne Au, Whitney Kahn, Zach Stille, Zachariah Beasley, joshua simpson, nikkita oliver

Sedro Woolley, Wa

Deborah Grotzke

Shoreline, Wa

Amy McClellan

Silverdale, Wa

Colby Ostheimer

Snohomish, Wa

Cindy Foster

Spokane Valley, Wa

James M Wallrabenstein

Spokane, Wa

Ben Rall, Jae Lancaster, Jessica Gaynor, Joan Braune, Nicole Willms, Trevor Bradley, Tyler Wilch

Steilacoom, Wa

Alicia Boock

Tacoma, Wa

Amy Cole, Kayla Frank, Kelly Latimer, Lisa Hutchinson, Margaret Buck, Michelle Conway

Trout Lake, Wa

Kira Fogarty

University Place, Wa

Carrie Giddings

Vancouver, Wa

Aimee Nixon, Amberlynn Lane, Amelia Francisco, Cameron Brothers, Chelsea Hendryx, Courtney Yamamoto

Vashon, Wa

Merna Ann Hecht, jen Lindsay

Winthrop, Wa

Joe Query

Washougal, Wa

Jason Barnes

Woodinville, Wa

Andrea Schneider, Ashley Lovern, Valerie Olson

Seattle, Wa

Abigail Levin, Alaina McCallum, Albert Albanes, Alex Cooper, Alicia Arnold, Aline Aguirre, Alison Underdahl, Ames Zocchi, Amy McClellan, Amy Bowton-Meade, Amy Ferguson, Amy Hagopian, Andrew Chase, Andrew Hill, Angeline Zalben, B Ervin, Bruce Jackson, CHRISTOPHER DAIKOS, Chris Reynaga, Christine Chmielniak, Donna Rueth, Dustin Cross, Emma Klein, Erica Greenberg, Erica Pierson, Erica Wood, Erin Adams, Finn Menzies, Gabriel de los Angeles, Gregory Lewis, Heather Griffin, Hollis Amsden, Ian Golash, Isis Lara Fernandez, JC Fretz, Jay Massimino, Jeanie Marinella, Jeff Paul, Jeffrey Eisenbrey, Jen Blackwood, Jenica Nixon, Jenni Conrad, Jennifer Diamond, Jennifer Dunn, Jennifer Hall, Jennifer Willson, Jerald Goo, Joe Lambright, John Benner, John Garibaldi, Jon Skoog, Julie Colando, Katherine Dodsley, Katherine Price, Katie Cryan Leary, Kelsey Graves, Ken Zeichner, Kristen Cater, Lara Drew, Lisa Zander, Maile Anderson, Mary Woerner, Matthew Maley, Merissa Reed, Michelle Boske, Michelle Vecchio, Molly Meck, Molly O’Neil, Monica Aguirre, Nicolette Neumann, Noah Zeichner, Patty Calvano, Paula Eisenrich, Rachel Pendergast, Raedell Boateng, Rahul Gupta, Rebecca Clark, Rebecca Leisher, Richard Truax, Rose V, SHANNON FRIZZELL, Samuel Williams, Sarah Lather-McElligott, Sarah McFarlane, Sharon Safarik, Siri Miller, Stephanie Gallardo, Susan DuFresne, Tamara Erickson, Tammy Oesting, Vyom Raval, Wayne Au, Whitney Kahn, Zach Stille, Zachariah Beasley, joshua simpson, nikkita oliver

Wisconsin

Appleton, Wi

Hilary Haskell

Ashland, Wi

Dani O’Brien

Beloit, Wi

Charles Smith, Kurt Handrich, Tony Capozziello

Burlington, Wi

Melissa Statz

Cedarburg, Wi

Jennifer Collins

Crivitz, Wi

Laura Toerck

Greendale Village Of, Wi

Heather Godley

Iola, Wi

Katelyn Hoffman

Kenosha, Wi

Abbie Huck, Jennifer Collier

Lac Du Flambeau, Wi

Trinity Stella

Lannon, Wi

Nicholas Schueller

Madison, Wi

Allen Cross, Alyssa Paolocci, Brian Ward, Edie Mileham, Elizabeth Donnelly, Heather Weber, JOHANNA COENEN, Jennifer Greenwald, Jeremy Buehl, Jessica Hotz, Kate Schultz, Kathryn Blankenship, Kevin Attaway, Lissa McLaughlin, Marti Anderson, Mary Klehr, Matt Aumann, Olivia Benvenuti, Phillip Edmonds, Stephanie Biese Patton, Steve Somerson, Terri Felton

Marion, Wi

Stacey Falk

Menomonie, Wi

Jason Collins

Milwaukee, Wi

Abbey Grall, Alaura Cook, Alondra Garcia, Amber Thornton, Amy Craig-Salmon, Andi Gomoll, Andrea Dougherty, Angela Sterling, Angela Harris, Anna Troy, Ashley Leverenz, Bob Peterson, Bridget Brown, Caryl Davis, Christa Marlowe, Connor Morris, Danah Opland-Dobs, Dani Graf, Danielle Fahey, David Emmanuelle Castillo, Dominic Inouye, Eirka Siemsen, Elissa Werve, Elizabeth Sanders, Erin McCarthy, Francia Williams, Geralynne Papa, Gretchen Kapperman, Hannah Reimer, Hannah Lippstreuer, Hodgkins Natalie, Jacqueline Miller, Jamie Holifield, Jane Audette, Jennifer Lukaszewski, Jessica Cisneros, Joseph Brusky, Karin Adelmann, Katie Oglesby, Katie Wilhelm, Kristin Cheever, Laura Blanco, Lauren Thompson, LeAndra Evans, Leequanda Turner, Lindsey Nordeen, Lisa Waszak, Lukas Wierer, MARSHA EVANS, Mary Mays-Ridgell, Meagan Dunn, Melissa Santa-Cruz, Meredith Grob Polewski, Mike Van Pelt, Miriam Santos, Neal Easterling, Nicole Janzen, Rae Chappelle, Rebecca Sloan, Rob Costilla, Sarah Kopplin, Sarah Vandre, Shannon Doll, Tiffany Henderson, Tina Staszewski, William Sell, Yazi Cournia, cydney Martin

Mondovi, Wi

Donald Mowry

Neenah, Wi

Marijke van Roojen

Onalaska, Wi

Sarah Peterson

Oshkosh, Wi

Sara Samples

Pewaukee, Wi

Katie Herrmann

Racine, Wi

Jody Zirkelbach, Keith Kohlmann, Luz Cartagena, Melissa Sims, Rachel Zuffa, robin kreines

Richland Center, Wi

Lea Hansen

Saint Francis, Wi

Adrienne Pierluissi

Sheboygan, Wi

Geralyn Leannah, Regan Haulotte

South Milwaukee, Wi

Aaron Callender

Sparta, Wi

Jennifer Morgan

Stevens Point, Wi

Emily Kiefer

Sun Prairie, Wi

Mary Hillebrand, Michelle Holmquist, petr dann

Superior, Wi

Meghan Lozinski

Sussex, Wi

Michelle Maas

Wheeler, Wi

Callie Laz Davis

Wisconsin Rapids, Wi

Sara Kolo

West Virginia

Beckley, Wv

Sabrina Sears

Bridgeport, Wv

Anna Smucker, Annie Neeley Kirkpatrick

Charleston, Wv

Travis Baldwin

Elkins, Wv

Erin Brumbaugh

Hedgesville, Wv

Fay Stump

Morgantown, Wv

Ben Canfield, Betsy Osborne, Carrie Beatty, Cate Johnson, Chelsea Slade, Christina Fattore, Courtney Shimek, Kristin Moilanen, Megan Hut, Sean Freeland, Shalyn Baylor, Tiffany Mitchell Patterson

Mount Zion, Wv

MG Gainer

Wheeling, Wv

Marc Harshman, Tim Triveri

Wyoming

Alpine, Wy

Carson King

Cheyenne, Wy

Barry McCann, Jill Vanoverbeke

Green River, Wy

BreAnna Herron

