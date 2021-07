https://www.toddstarnes.com/politics/breaking-meet-the-17-senate-republicans-who-voted-yes-on-bidens-infrastructure-bill/

WARNING: JOE BIDEN WANTS TO CRACK DOWN ON CONSERVATIVE NEWS AND CONTENT. Before you listen, I want to strongly urge you to sign up for Todd’s free newsletter. It’s your only lifeline to conservative news and commentary. We can no longer rely on social media. Click here to subscribe.

Here are the Senate Republicans, joining all 50 Democrats, who voted to advance President Biden’s $1.2 trillion infrastructure bill Wednesday, according to reporting from Fox News’ Chad Pergram:

Sen. Roy Blunt (R-MO)

Sen. Richard Burr (R-NC)

Sen. Shelley Moore Capito (R-WV)

Sen. Bill Cassidy (R-LA)

Sen. Susan Collins (R-ME)

Sen. Kevin Cramer (R-ND)

Sen. Mike Crapo (R-ID)

Sen. Lindsey Graham (R-SC)

Sen. Chuck Grassley (R-IA)

Sen. John Hoeven (R-ND)

Sen. Mitch McConnell (R-KY)

Sen. Lisa Murkowski (R-AK)

Sen. Rob Portman (R-OH)

Sen. James Risch (R-ID)

Sen. Mitt Romney (R-UT)

Sen. Thom Tillis (R-NC)

Sen. Todd Young (R-IN)

17 GOP senators voted to break filibuster on motion to start debate on bipartisan infrastructure bill: Blunt

Burr

Capito

Cassidy

Collins

Cramer

Crapo

Graham

Grassley

Hoeven

McConnell

Murkowski

Portman

Risch

Romney

Tillis

Young — Chad Pergram (@ChadPergram) July 28, 2021

Share this: Twitter

Facebook