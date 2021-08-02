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Bundan öte artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
Alevler insanların içine kadar girmiş Bodrum’da.
Çaresiz bir halde can kaybı olmaması için dua ediyorum.
Bu nasıl bir felakettir böyle yardım et Allahım…
Zira hala içimize umut salacak bir kurtarma söndürme operasyonu yok ortada… pic.twitter.com/LQn2BZeEPv
— Izzet Capa (@izzetcapa) July 31, 2021
“Help us God, there is still no rescue and extinguishing operation that will give us hope.”
Wildfires in Turkey last week.
This appears to be a closer view of one of the wildfires burning in Turkey. Honestly not sure how people are so calm pic.twitter.com/C7CEKCy2mj
— Brian Kahn (@blkahn) July 29, 2021
IF Antalya, #Turquia. (28.07.2021). #Wildfires #Incendio #Forestal #zabedrosky #Wildfire #Turkey pic.twitter.com/I3IfZcnzQ6
— ⚠Climática Mundial🌎 (@deZabedrosky) July 29, 2021