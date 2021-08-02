Bundan öte artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum.

Alevler insanların içine kadar girmiş Bodrum’da.

Çaresiz bir halde can kaybı olmaması için dua ediyorum.

Bu nasıl bir felakettir böyle yardım et Allahım…

Zira hala içimize umut salacak bir kurtarma söndürme operasyonu yok ortada… pic.twitter.com/LQn2BZeEPv

— Izzet Capa (@izzetcapa) July 31, 2021