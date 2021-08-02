https://citizenfreepress.com/breaking/pack-your-bags-and-leave-immediately/

Posted by Kane on August 2, 2021 3:46 am

NEWS JUNKIES — CHECK OUT OUR HOMEPAGE

“Help us God, there is still no rescue and extinguishing operation that will give us hope.”

Wildfires in Turkey last week.

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