https://www.oann.com/cricket-india-squad-for-t20-world-cup/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cricket-india-squad-for-t20-world-cup



FILE PHOTO: Cricket – Fourth Test – England v India – The Oval, London, Britain – September 6, 2021 India’s Virat Kohli celebrates the wicket of England’s Chris Woakes Action Images via Reuters/Andrew Couldridge FILE PHOTO: Cricket – Fourth Test – England v India – The Oval, London, Britain – September 6, 2021 India’s Virat Kohli celebrates the wicket of England’s Chris Woakes Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

September 8, 2021

NEW DELHI (Reuters) – India named the following squad on Wednesday for the Twenty20 World Cup in the United Arab Emirates and Oman in October-November.

Squad: Virat Kohli (captain), Rohit Sharma, KL Rahul, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant (wicketkeeper), Ishan Kishan, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Rahul Chahar, Ravichandran Ashwin, Axar Patel, Varun Chakravarthy, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Mohammed Shami.

(Reporting by Amlan Chakraborty in New Delhi; editing by Alex Richardson)

Share this: Twitter

Facebook